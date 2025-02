A 35-szörös magyar bajnok a megújult lebonyolítású Európa-ligában a liga szakaszt négy győzelemmel és négy vereséggel zárta, amivel a 17. helyen továbbjutott a sorozat rájátszásába (itt dönti el 16 csapat egymás között, hogy kik jutnak tovább a márciusi nyolcaddöntőkbe az első nyolc helyezett együttes mellé).

A Fradi előbb február 13-án, csütörtökön itthon fogadja a cseh Viktoria Plzen csapatát, majd egy héttel később utazik Csehországba lezárni a párharcot. A győztesre majd a sorsolást követően (annak dátuma február 21.) vagy az olasz Lazio vagy a spanyol Athletic Bilbao vár majd márciusban, a nyolcaddöntőben.

A tavaszi kupahadjárat kapcsán le kellett adni az UEFA-nak a névsorokat, hogy a csapatok kikkel szeretnének nekivágni a februári küzdelmeknek. Ezt megtette az FTC is, és látható, hogy a korábban igazolt, a Liverpoollal többek között Bajnokok Ligáját nyert Keita is ott lehet a zöld-fehér együttesben, hogy a továbbjutás kiharcolásában segítse a klubot.

A keretben történt változásokról Hajnal Tamás beszélt a fradi.hu-nak.

„Az UEFA szabályainak megfelelően csak három helyen lehet változtatni az eddigi listán. Ez mindig kemény döntés az edzői stáb részére. Az új játékosok közül Naby Keita és Júlio Romao került be a keretbe. Naby már nagyon közel van hozzá, hogy pályára lépjen és mérkőzésen is láthassuk őt. Bízunk a továbbjutásban, s abban, hogy ez esetben Naby a nemzetközi rutinjával a sorozat későbbi szakaszában segíteni tud a csapatnak. Alekszandar Csirkovics betegséggel küzd, így a szakmai stáb úgy döntött, hogy Tosin Kehinde kerüljön be a keretbe, aki a bajnoki meccseken többször bizonyította, hogy lehet rá számítani, és extra teljesítményre képes. Alekszandarra és Lenny Josephre a bajnokságban természetesen számítunk. Ami a további kimaradókat illeti: Virgil Misidjan nem váltotta be a hozzá fűzött elvárásokat. Habib Maiga sérülést szenvedett az AZ Alkmaar ellen, és sajnos úgy tűnik, hogy hosszabb távon nem számíthatunk rá. Ezért is volt nagyon fontos Júlio Romao leigazolása, nagy segítségünkre lehet a középpályán.”