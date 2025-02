A labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Diósgyőr rosszul kezdte a tavaszt, ennek ellenére mindenkit meglepett, hogy a hét közepén kirúgták a csapat vezetőedzőjét, Vladimir Radenkovicsot. A szerb szakember irányításával a miskolci csapat a dobogón zárta az őszi szezont, és most is az ötödik helyen áll, így sokan nem értik, miért kellett távoznia Radenkovicsnak, aki stabil NB I-es csapatot csinált a Diósgyőrből. A péntek esti MTK ellen elszenvedett 4-0-s vereség után a klub tulajdonosa, Dr. Magyar Mátyás osztotta meg gondolatait a csapat teljesítményéről és magyarázatot adott az edzőváltásra is.

„Egy edzőváltásnak soha nincs optimális időpontja, hiszen ha sikeres, miért küldenénk el, ha pedig nem, miért nem történt meg már hamarabb? A csapat tavaszi teljesítménye számomra is fájó és elkeserítő, ugyanakkor sajnos nem meglepő. A tegnapi, valamint az azt megelőző mérkőzések kőkemény bizonyítékai az edzőváltás jogosságának. A pályán mutatott játék, a hétvégék teljesítménye a hét közben elvégzett munka eredménye – a méréseink pedig többször szolgáltak bizonyítékkal, hogy ez nincs rendben a csapatunknál, a helyezésünk ellenére sem. A profi labdarúgásnak is a minimuma a szellemi és fizikai felkészültség összessége, a kondíció” – mondta a klub honlapjának Dr. Magyar Mátyás, aki kiemelte, hogy tavaly ősszel teljes őszinteséget ígértek a szurkolóiknak, amihez tartják magukat, nincs mit titkolniuk. Dr. Magyar Mátyás, a Diósgyőr tulajdonosa

Fotó: dvtk.eu „A sport jellegéből fakadóan ebben mindig jobbnak kell lenned az ellenfélnél, amihez még összeszedettebb, intenzívebb munka szükséges, de az pontosan látható, hogy az eddigiekhez képest biztosan más jellegű. Ezt több alkalommal jeleztem az edzői stáb számára, mégsem történt semmi. A játékosaink azt a munkát végzik el, ami nekik elő van írva, ha ez nem elégséges, az nem az ő hibájuk” – olvasható a tulajdonos közleményében, aki hangsúlyozta, hogy rendkívül hálás a diósgyőri szurkolóknak, akik péntek este 200 kilométert utaztak azért, hogy a rendkívüli hidegben is biztassák a csapatot. „Tulajdonosként az előző stáb menesztéséért vállalom a felelősséget. Döntéseimet minden esetben a tények alapján hozom meg, így teljesen felesleges mögé bármilyen összeesküvést látni - gyártani őket pedig még inkább. Az elindult munka és az ezzel járó folyamatok sértik vagy sérthetik egyes emberek érdekeit, de nekik is csak azt tudom üzenni: a tényekben és a munkában hiszek, nem a pletykáknak” – vélekedett Dr. Magyar Mátyás, aki végezetül hangsúlyozta, hogy a döntéseit továbbra is az alapvető értékek, tények és a munka-alapú munka mentén fogja meghozni!

