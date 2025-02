A Liverpoolban Szoboszlai Dominik, míg a másodosztályban utolsó helyen álló Plymouth csapatában Szűcs Kornél nem volt kerettag, így végül nem jött össze a magyar válogatott játékosok találkozója az FA-kupában. A Liverpool a Kelleher – McConnell, Quansah, Gomez, Cimikasz – Elliott, Endo, Nyoni – Chiesa, Jota, Díaz összeállításban kezdett és a kispadon sem voltak ott az igazán nagy nevek, Jones és Nunez voltak ott az alapemberek közül.

A Liverpool már a 11. percben nagy gondba került, ugyanis megsérült Gomez, akinek a helyére Mabaya érkezett, neki ez volt az első meccse a felnőttek között. A túloldalon Nikola Katicot kellett ápolni, neki úgy tűnt, egy foga is bánta az ütközést az ellenféllel.

Nikola Katic meccs után mehet a fogorvosához

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Az első félidőben szinte helyzetek nélkül alakult a mérkőzés, majd a fordulás után rögtön nagy bajba került a Pool, ugyanis Darko Gyabi emelése után Harvey Elliott ért kézzel a labdába, ami tizenegyest ért a Plymouth-nak. Ryan Hardie magabiztosan lőtte a labdát Kelleher helyére, így előnybe került a hazai csapat.

Arne Slot nem várt sokat, beküldte Nunezt a pályára, de a hazaiak előtt volt újabb helyzet, Hardie a kapufát találta el.

Ryan Hardie volt a meccs hőse

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A folytatásban szinte önkívületben védekezett a hazai csapat, minden blokk vagy sikeres szerelés után ünnepeltek a védők, miközben a közönség is űzte a Plymouth-t, amely a kontrák lehetőségét sem adta fel teljesen.

A játékvezető kilenc percet hosszabbított a meccsen, az utolsó percekben már Kelleher is az ellenfél kapuja előtt volt, de Nunez fejesét Hazard védte, ezzel pedig el is dőlt, hogy kiesett a Liverpool az FA-kupából és az is, hogy a Vörösök nem nyerhetnek négy trófeát ebben a szezonban - a bajnokságban vezet, a Ligakupában döntőben van a Liverpool, amely a Bajnokok Ligája alapszakaszát az első helyen zárta.

A vasárnapi játéknap első meccsén a magyar válogatott kerettag, Tóth Balázzsal a kapujában szintén kiesett a másodosztályú Blackburn Rovers, amely hazai pályán kapott ki az élvonalban szereplő Wolverhampton csapatától.