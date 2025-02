A Fradi a Fehérvár vendégeként aratott győzelemmel visszaelőzte a Paksot az NB I tabelláján, és jelenleg a második helyen áll, öt ponttal a listavezető Puskás Akadémia mögött. A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor a közösségi oldalán üzent a székesfehérvári találkozó után.

A Fradi magabiztosan győzött Fehérváron, ez Kubatov Gábor klubelnöknek is tetszett

Fotó: fradi.hu

Kubatov Gábor és Robbie Keane reagált a Fradi fehérvári sikere után

„Ez nagyon kellett!" – írta Kubatov Gábor, utalva arra, hogy az FTC az idei ötödik bajnokiján az első győzelmét aratta, az Európa-ligától pedig csütörtökön búcsúzott.

Kubatovhoz hasonlóan Robbie Keane vezetőedző is reagált. Az ír szakember az első NB I-es meccsét nyerte meg, majd arra is kitért, hogy a Bajnokok Ligája-győztes Naby Keita debütált a csapatban.

„Természetesen jó érzés győzelmet aratni, az volt az előzetes terv, hogy az első 15-20 percben maximális intenzitással kezdünk, ez sikerült is, és ennek köszönhetően két gólt is szereztünk. Örülök, hogy három gólt lőttünk, ez akár több is lehetett volna, a folytatásban is így kell kihasználnunk a helyzeteinket – idézte a fradi.hu a tréner szavait, aki Keita mellett egy másik középpályást, a mérkőzést végigjátszó Tóth Alexet is kiemelte. –

Nagyon örülök, hogy Naby ma beállhatott, jót tesz ez az önbizalmának, nyugalmat és tapasztalatot hozott a pályára.

Alexben óriási potenciál van, nagyon sokat tett hozzá a játékunkhoz, rendkívül sokat tett ki ma a pályára, védekezésben és támadásban egyaránt."

A Ferencváros csütörtökön az ETO FC Győr otthonában játszik Magyar Kupa-nyolcaddöntőt, majd Robbie Keane együttese vasárnap hazai pályán, szintén a győrieket fogadja a bajnokságban.

