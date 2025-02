A Ferencváros a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjébe kerülő rájátszás visszavágóján nagyon sima 3-0-s vereséget szenvedett a cseh Viktoria Plzen otthonában, ezzel pedig 1-3-as összesítéssel búcsúzott a sorozattól. A magyar bajnoknak ugyan voltak kapu felé tartó lövései, de a statisztikák szerint mindössze egyszer találta azt el. Ami nagyon kevés, és nem lehet mindent Varga Barnabás hiányára fogni.

Ezt alighanem Kubatov Gábor is így érzi. A Fradi elnöke mindig kiáll a csapat mellett, ezúttal viszont, még, ha szépen becsomagolva is, de nagyon kemény üzenetet küldött a csapatnak és a stábnak is.

"Egy elszalasztott lehetőség…

A stadionban a fradisták közül csak a szurkolóink nyújtottak a Fradihoz méltó teljesítményt" - írta közösségi oldalán.

A bajnoki címvédő az NB I-ben is nagy bajban van, hiszen 20 forduló után 5 pont a hátránya az éllovas Puskás Akadémiával szemben. Ha Robbie Keane csapata vasárnap nem nyer Székesfehérváron, minden bizonnyal még ennél is keményebb elnöki szavakra számíthat az egész csapat.

