A játékosként 25-szörös magyar válogatott Lőw Zsolt a 2011-es visszavonulása óta Salzburgban, Lipcsében, Párizsban, Londonban és Münchenben is dolgozott, jellemzően Thomas Tuchel mellett másodedzőként. A Bajnokok Ligája-győzelemig is eljutott 45 éves magyar szakember azonban az angol válogatotthoz nem követte Tuchelt, hanem a Red Bull Globalnál a futballfejlesztések vezetőjeként helyezkedett el – e cégcsoport nemzetközi sportigazgatója Jürgen Klopp, technikai igazgatója pedig a 78-szoros német válogatott Mario Gómez.

Lőw Zsolt legutóbb a Bayern München pályaedzője volt, idéntől a Red Bull Globalhoz került

Fotó: Tobias SCHWARZ / AFP

Lőw Zsolt egyetlen reggeli alatt meggyőzte Jürgen Kloppot

A Magyar Nemzetnek adott interjújában Lőw Zsolt elárulta, Gómeznek és a Red Bull-vezérigazgató Oliver Mintzlaffnak köszönheti leginkább a lehetőséget, mert az elmúlt két évben mind a ketten folyamatosan vissza akarták csábítani őt a Red Bullhoz. Ugyanakkor Jürgen Klopp is nagyban segítette őt.

„Nemcsak hozzájárult, hanem kimondottan támogatta ezt a döntést, ráadásul

a nevem ott szerepelt azon nevek között a noteszében, akikkel dolgozni akart.

Egy találkozónk volt, egy közös reggeli, amit Mario Gomez szervezett, ott találkoztam Jürgennel és a szűk stábjával. A kellemes és minden szempontból hasznos beszélgetés végére meggyőzött a csatlakozásról. Ismertem már őt korábbról, hiszen a Premier League-ben ellenfélként nem is egyszer találkoztunk a Chelsea és a Liverpool edzőiként. A meccsek előtt és után már beszélgettünk egymással. Ugyanakkor ilyen intenzíven most kerültünk először kapcsolatba. Amikor véget ért a reggeli, pontosan tudtam, a kirakósban az utolsó darab is a helyére került" – nyilatkozta Lőw Zsolt.

Ezért nem követte Tuchelt Angliába

Lőw elmondta, Thomas Tuchellel még nem beszélt a kinevezése óta, azt viszont elárulta, miért nem követte a német szakembert az angol válogatott kispadjára.

2018 óta dolgozott Thomas Tuchel mellett Lőw Zsolt

Fotó: SVEN HOPPE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

„Amikor Thomas megkapta a lehetőséget az angol szövetségtől, hogy ő lehet az angol válogatott szövetségi kapitánya, ami a szíve vágya volt, elgondolkodtam, nekem talán inkább kis pihenőre lenne szükségem az igencsak munkás tizenkét év után, és végiggondolni, vajon merre tovább. Nem akartam elhamarkodott, gyors döntést hozni és beleugrani valamibe. Most már

egyértelmű, hogy jól döntöttem, kitisztult a fejem, végre több időt tölthettem a családommal.

Persze nem volt könnyű egy olyan kapcsolat végére érni, ami a szakmaiságon túl már baráti is volt. De a sors úgy rendelte, hogy mindez így történjen" – magyarázta a Red Bull Global futballfejlesztéseinek új igazgatója.