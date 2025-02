Az elmúlt évtizedben egyre több labdarúgónk szerződött a legjobb bajnokságokban szereplő csapatokhoz, de olyan most először fordult elő a magyar futball történetében, hogy az öt európai topligában (angol, német, spanyol, olasz, francia) egy szezonon belül pályára lépett magyar válogatott futballista. Mindez a nemzeti együttes szempontjából is hatalmas fegyvertény, hiszen Marco Rossi jobbnál jobb játékosokat válogathat be, olyan futballistákat, akik a világ legerősebb bajnokságaiban bizonyítanak hétről hétre.

Szoboszlai Dominikot aligha kell bemutatni bárkinek is, a magyar válogatott csapatkapitánya a világ egyik legnagyobb futballklubjának, a Liverpoolnak az alapembere, a középpálya egyik legfontosabb láncszeme. A 24 éves klasszis 2023 nyarán érkezett a Bundesligában szereplő RB Leipzig csapatától, tehát ilyen fiatalon elmondhatja magáról, hogy két európai topligában is futballozott már. Az előző idényben Jürgen Klopp irányítása alatt is rengeteget játszott, bemutatkozó szezonja nagyon jól sikerült, csapatával megnyerte az angol Ligakupát, de a 2024/2025-ös évad ennél is fantasztikusabban alakulhat számára. Arne Slot együttese jelenleg a Premier League éllovasa és egyben legnagyobb esélyese, a megújult Bajnokok Ligájában az alapszakasz első helyén jutott tovább, a Ligakupában pedig ismét ott van a döntőben.

Szoboszlai az új edző kezei alatt rengeteget fejlődött, minden sorozatot figyelembe véve 5 gólnál és 5 gólpassznál jár az idényben,

amelynek a végén a Liverpoollal akár három kupát is elhódíthat, de két trófea megnyerésére már most óriási esélye van.

"Remek helyen van, nagyon patinás klubban szerepel. Jelenleg jobb helyen nem is lehetne, folyamatosan játszik, számít rá az edző. Nagyon jó formába lendült, amit eddig is elvártunk tőle, azt kiválóan hozza.

Nagyon jó úton halad, egyre meghatározóbb tagja a Liverpoolnak, és egyre többet is vállal a meccseken.

Ezt korábban hiányoltam tőle, de most már többször ellövi a labdát, sokat vállalkozik, rengeteget dolgozik. A magyar válogatott szempontjából is örömteli, hogy a csapatkapitányunk egy ilyen klubban játszik. Jó formában van és még fiatal, tehát fényes jövő előtt áll" - mondta Szoboszlairól az Origo Sportnak az egykori magyar válogatott csatár, Rudolf Gergely, aki megkeresésünkre a topligákban szereplő többi magyar focistáról is elmondta a véleményét.