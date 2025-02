Mint ismert, szaúdi labdarúgó-bajnokság utolsó helyén álló al-Fateh nemrég a hivatalos honlapján tudatta, hogy fél évre kölcsönadta a magyar válogatott Szappanos Pétert korábbi klubjának, a Paksi FC-nek.

Simon Barnabás magyar válogatott vetélytársat kapott Pakson, a DVTK lecsapott rá

A magyar válogatott Szappanos utat nyitott Simonnak a DVTK-hoz

Ez az üzlet nyitotta meg a kaput a Diósgyőrnek, aki megszerezte a fiatal Simon Barnabást Bognár György együttesétől.

"Karlo Senticre egy ideig még nem számíthatunk, így kihasználtuk a

Szappanos Péter visszatérésével megnyíló lehetőséget, és kölcsönvettük Paksról Simon Barnabást -

fogalmazott Horváth Csenger a klub honlapjának. - A fiatal kapus már rendelkezik élvonalbeli tapasztalattal, és még nagyobb potenciál rejlik benne. Egy olyan üzletet kötöttünk, amiben mindhárom fél jól jár. Nyáron pedig értékeljük az eltelt félévet, és a tapasztalatok alapján döntünk a közös folytatásról.Az átigazolási politikánk alapja, hogy szeretnénk egy fenntartható és sikeres csapatot építeni. Ennek megfelelően a négy téli érkezőből hárman magyarok, ráadásul mindannyian fiatalok, és a negyedik külföldi is a futballban maximum középkorúnak nevezhető - folytatta a DVTK sportigazgatója.

- Simon Barnabás érkezésével nem csak a kapuban élesedik a versenyhelyzet, és nő a szakmai stáb választási lehetősége, hanem a fiatal mezőnyjátékosoknak is még jobban oda kell tenniük magukat, mert ők is kaptak egy újabb vetélytársat,

ha esetleg megfordult volna a fejükben az a gondolat, hogy úgy is játszani fognak, mert kellenek a “fiatalpercek”. Így viszont minden nap el kell hagyniuk a komfortzónát, ami nekik is segít a fejlődésben, valamint a csapat játékerejét is növeli."

"Engem is váratlanul ért, hogy a DVTK ajánlatot tett nekem. Nagyon örültem, és nem is gondolkodtam sokat az elfogadásán, mert Szappanos Péter visszatérésével új helyzet alakult ki Pakson - kezdte Simon Barnabás. - Az elmúlt években folyamatosan gyűjtöttem a mérkőzéseket az élvonalban, és ezt a tapasztalatot felhasználva szeretnék stabilan védeni az OTP Bank Ligában. Természetesen ismerem a DVTK kapusait, és tisztában vagyok a képességeikkel, de készen állok versenybe szállni velük. A személyes célok mellett pedig szeretnék a csapatnak segíteni a kitűzött célok elérésében. Skribek Alen szinte tegnapelőtt, Holdampf Gergő pedig évekkel korábban volt a csapattársam, Jurek Gábort és Bánhegyi Bogdánt pedig a korosztályos válogatottból ismerem, szóval már az első alkalommal sem lesz teljesen idegen mindenki. Kívülről mindig is egységesnek tűnt a diósgyőri öltöző, alig várom az első találkozást. Az előző hétvégén én védtem a paksi kaput az ETO ellen, mondhatni meccsben vagyok. Amennyiben a szakmai stáb a kezdőcsapatban számít rám Zalaegerszegen, akkor készen állok a feladatra" - zárta szavait a fiatal kapus.