A Manchester City már eddig is komoly erősítéseket jelentett be a téli átigazolási időszakban. Pep Guardiola együttese korábban szerződtette az Eintracht Frankfurt egyiptomi csatárát, Omar Marmust, a francia Lens csapatától az üzbég Abdukodir Khusanovot, de rajtuk kívül egy 19 éves brazil védő, Vitor Reis is érkezett a Palmeirastól.

Hozzájuk csatlakozott az utolsó pillanatban a spanyol Nico Gonzalez, az FC Porto 23 éves középpályása 50 millió fontért érkezett, így a City télen 177 millió fontot költött új játékosokra.

"Ez a tökéletes lehetőség számomra pályafutásom ezen szakaszában. 23 éves vagyok, és szerettem volna kipróbálni magam Angliában. Erre nincs megfelelőbb klub számomra, mint a Manchester City.

Elég csak ránézni erre a csapatra. Elképesztő, tele van világklasszis játékosokkal. Nincs a világon olyan labdarúgó, aki ne szeretne ennek a részese lenni" -

nyilatkozta a spanyol játékos, aki a Barcelonában nevelkedett, és korábban a Valenciában is futballozott.

A címvédő Manchester City - amely legutóbb az Arsenal ellen szenvedett sokkoló 5-1-es vereséget - 24 fordulót követően csak a negyedik helyen áll a Premier League-ben, hátránya már 15 pont a listavezető Liverpool mögött, amely ráadásul egy meccsel kevesebbet játszott nála.

