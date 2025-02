A dán FC Köbenhavn együttesében nevelkedett tehetséget 2022-ben megszerezte az Arsenal, ám a 17 éves focista tavaly nyáron távozott a londoniaktól, majd a Manchester Unitedhez került. A klub U18-as csapatában szereplő tinisztár elképesztő formába lendült, decemberben megdöntötte az ifjúsági bajnokság gólrekordját, miután mindössze 20 meccsen 32 alkalommal talált be az ellenfelek kapujába.

Obi-Martin legutóbb a Chelsea elleni ifjúsági FA-kupa-meccsen ért el mesterhármast, és a hírek szerint már a United portugál edzője, Ruben Amorim is felfigyelt rá.

A 11 manchesteri mérkőzésén 9 gólt szerző csatár hamarosan bemutatkozhat a felnőttek között is, amennyiben így folytatja, a szurkolók közül sokan szívesebben látnák őt a pályán, mint honfitársát, a rengeteget kritizált Rasmus Hojlundot. A 22 éves dán támadó az idei szezonban 19 bajnokin csak 2 gólt szerzett a Unitedben, és egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Obi-Martint az Arsenal-drukkerek is el tudnák képzelni a londoniaknál, szerintük a fiatal tehetség most lehetőséghez juthatna az első csapatban, amennyiben maradt volna klubnál. A Premier League második helyén álló együttesből sérülés miatt Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus és Kai Havertz is kidőlt a sorból, ezért Mikel Arteta vezetőedzőnek mindenképpen szüksége lenne egy bevethető támadóra.

A Premier League-ben az Arsenal 7 ponttal van lemaradva az éllovas Liverpoolhoz képest, de még lehet esélye a bajnoki címre, bár a példátlan sérüléshullám miatt nincs könnyű helyzetben. A Manchester Unitednél ilyen merész álmokat nem tűzhetnek ki a mostani szezonban, a szebb napokat is megélt klub 24 forduló után csupán a tabella 13. helyén szerénykedik.

