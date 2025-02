Ahány idény, annyi gólkirály házon belül, egyedül Martial tudott kétszer is a csapat legjobb góllövője lenni, egyszer 2015-16-ban még a leszálló ágban lévő Rooney mellett, majd 2019-20-ban. Mindegy ki lövi a gólt, csak menjen be a labda, szokták mondani, ami valahol rendben van, de a MU-nál ennek kicsit más a jelentése: jön valaki, egy idényre hátára veszi a csapatot, majd belefárad. Ez alól csak a napokban a 100. manchesteri gólját megszerző Bruno Fernandes a kivétel.

A csatárfaló Manchester United

A csatárkrízis egyrészt jól megmutatja, hogy egy akkora elvárásokkal dolgozó sztárcsapatban, mint a MU mennyire nehéz megkapaszkodni. Ahhoz valóban nagyon-nagyon jó és hétről-hétre kiegyenlítetten átlagon felüli teljesítményt nyújtó focistának kell lenni, hogy valaki be tudja verekedni magát abba a szűk 15-16 fős körbe, amelyik állandó lehetőséget kap. Erről alighanem Szoboszlai Dominik is tudna mesélni...

Ráadásul csatárnál csak az akár egész karrierjét a kispadon töltő cserekapus van hálátlanabb helyzetben. Pontot veszít a csapat egy kihagyott utolsó perces ziccer miatt, vagy 3-4 meccsen nem jönnek a gólok, máris kikezdik a lelátóról és a sajtóban, amit nem könnyű elviselni, gondoljunk csak Bukayo Saka, az Arsenal focistájának pokoljárására.

Ruben Amorímmal talán végre megtalálta edzőjét a Manchester United

Fotó: AFP

A Unitednél az sem segíti, segítette a támadók helyzetét, hogy mint fentebb írtuk hat kinevezett és négy ideiglenes edző váltotta egymást a kispadon 2013 óta. Érthető, hogy mindegyikük a saját képére akarja formálni a csapatot, a saját filozófiája szerint építené a csapatot, miközben próbál megfelelni az elé támasztott, nem feltétlenül reális követelményeknek. Így van, hogy egy-két szezonokra jönnek csatárok, aztán mennek is tovább.

Itt senki nincs biztonságban

Az első példánk kicsit kilóg a többiek közül, de valahol passzol is a sorba, hiszen a saját nevelésű Federico Macheda is megkapta a lehetőséget 17 évesen, mi több 2009-es Aston Villa elleni PL-debütálásán mindjárt gólt szerzett. Bemutatkozott a BL-ben, lőtt még egy bajnoki gólt és kapott egy négy éves szerződéshosszabbítást is. 2011 januárjában azonban már a Sampdoriánál találta magát kölcsönben, majd jöttek az újabb és újabb állomások, így az egykori nagy reménység 2014-ben végül 36 tétmeccsen lőtt 5 góllal zárta hat éven át tartó MU-karrierjét.