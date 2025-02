A középhátvéd a West Ham United, majd az Arsenal csapataiban nevelkedett, utóbbinál októberben be is mutatkozott a felnőtt együttesben: Ayden Heaven a Preston North End ellen megnyert angol Ligakupa-nyolcaddöntőben csereként állt be. Az angol utánpótlás-válogatott focista emellett leginkább az Arsenal U19-es és U21-es csapataiban szerepelt, az ottani teljesítménye pedig elég volt ahhoz, hogy a Manchester United leigazolja őt.

Ayden Heaven az Arsenaltól a Manchester Unitedhez igazolt

Fotó: Getty Images via AFP

A 18 éves védő azonnali hatállyal csatlakozik az MU-hoz, amellyel 2029 júniusáig szóló szerződést írt alá további egy évre szóló opcióval – írta a klub hivatalos oldala.

Ayden Heavennek egy álma teljesült azzal, hogy a Manchester Unitedhez igazolt

„Hihetetlenül büszke vagyok, hogy csatlakozhatok a Manchester Unitedhez. Hálás vagyok mindenkinek, aki segített, hogy ez az álom valóra váljon. Rengeteg mindent szeretnék elérni a játékban, mindent bele fogok adni, hogy továbbra is fejlődjek és a lehető legjobb játékos legyek" – mondta Ayden Heaven.

Jason Wilcox, a Manchester United technikai igazgatója szerint Heaven „a tökéletes helyen van ahhoz, hogy elérje a céljait", és

már most rendkívül tehetséges védő, aki készen áll arra, hogy csatlakozzon az első csapathoz".

A Premier League 12. helyén álló Manchester United vasárnap a Crystal Palace-t fogadja az angol bajnokság 24. fordulójában.

