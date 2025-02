Ezek a kellemetlen incidensek pedig rámutattak arra, hogy a stadion elöregedett és korszerűsítésre van szükség.

Az Old Trafford jövője

Salford városrész önkormányzata, sőt a brit kormány is támogatja a Manchester United otthonának megújulásáról szóló terveket, a klub kisebbségi tulajdonosa, Sir Jim Ratcliffe által szerényen csak "az Észak Wembley-je" néven emlegetett projektet. Anglia leggazdagabb embere egy olyan épületet szeretne, amellyel az északi futballrégió legpatinásabb stadionjává válna a MU otthona, s emellett az Old Trafford környéke is teljesen megújulna. Ez a projekt állítólag 7,3 milliárd fontos bevételt generálhatna a brit gazdaságnak és nagyjából 90 ezer munkahelyet teremthetne.

Látványterven a Manchester United új stadionja

Fotó: AFP

Az tehát már egészen biztos, hogy az Old Trafford két évtized után megújul, csak kérdés, hogy pontosan milyen formában.

Jelenleg két lehetőség áll fenn: az egyik a meglévő 74 ezres Old Trafford felújítása, és befogadóképességének 88 ezer főre bővítése, illetve a másik egy 100 ezer férőhelyes, ultramodern létesítmény építése, ami az Egyesült Királyság legnagyobb stadionja lenne.

Mindkét lehetőség komoly kihívásokkal járhat.

Egyrészt a felújítás következtében csökkenne az Old Trafford befogadóképessége, ami a bérletesek miatt is okozhatna fejtörést. Emellett sokak szerint a történelmi értékekkel rendelkező létesítményt meg kellene tartani, ugyanakkor a stadion rossz állapota miatt anyagilag jobban megérné a klub számára egy új létesítmény felhúzása. A korszerű, hipermodern stadion azonban jelentős költségekkel járna, nagyjából kétmilliárd fontba kerülne. Mivel az új stadion a mostani helyén épülne, így az biztos, hogy a vezetőségnek a hazai meccsekre ideiglenes otthont kell majd találnia. A MU vezetősége várhatóan a szezon végéig meghozza a döntést ezzel kapcsolatban.

Legendás meccsek az Old Traffordon

A világ egyik legismertebb futballstadionja joggal büszkélkedhet az „Álmok Színháza” becenévvel, hiszen a legendás időkben, így a Matt Busby, majd a Sir Alex Ferguson időszakban is számtalanszor lehettek a szurkolók szemtanúi annak, hogy az álmok valóban valóra válnak. Ugyan felsorolni is nehéz, hogy hány emlékezetes mérkőzésnek, katartikus győzelemnek, vagy épp drámai fordulatnak, és persze megható búcsúnak adott otthont az Old Trafford, de megpróbáltuk összegyűjteni a tíz leginkább felejthetetlen mérkőzést, és pillanatot a legendás stadion 115 éves múltjából.

Manchester United-Real Madrid 4-3 (2003)

Kevés olyan meccs van az Old Trafford történetében, amikor a Manchester United szurkolói az ellenfél játékosát méltatták. A 2002/03-as idény BL-negyeddöntőjének visszavágója azonban pont ilyen volt. Az első mérkőzését 3-1-re elveszítő angol sztárcsapat remekül játszott a Real Madrid ellen, David Beckham két góljának is köszönhetően pedig nyerni tudott - igaz, a továbbjutáshoz ez is kevés volt, mivel Ronaldo Nazário a túloldalon háromszor is megvillant. A mesterhármast szerző brazil fenomén ráadásul olyan teljesítményt nyújtott, hogy a lecserélésekor állva tapsolta meg őt az Old Trafford közönsége.