Nagyon örülök, hogy Bence csatlakozik hozzánk. Régóta pontosan tudjuk, milyen potenciál rejlik benne, de időt akartunk adni neki, hogy az új csapatába zavartalanul be tudjon illeszkedni, és hogy fiatal játékosként ezt a nehéz és roppant felelősségteljes döntést nyugodtan és magabiztosan tudja meghozni. A rendkívül pozitív személyes beszélgetésünket követően Bence készen áll rá, hogy csatlakozzon hozzánk. Fiatalon majdnem mindig 10-esként játszott, majd később lett középpályás, 8-asként és 6-osként is játszott már, főként utóbbi pozícióban számolunk vele mi is. Nagyon jól lát a pályán, mindkét lábával nagyon ügyes és rendkívül technikás, nyugodt, higgadt labdarúgó. Biztos vagyok benne, hogy nagy hasznára lesz a csapatnak”