A magyar válogatott márciusban oda-vissza vágós, Nemzetek Ligája-osztályozós párharcot vív Törökország ellen, majd a júniusi felkészülési meccsek után ősszel világbajnoki selejtezőt játszik. A szövetségi kapitány, Marco Rossi elárulta, tiszteli a törököket, de reális esélyt lát a bennmaradás kiharcolására, amihez az első, idegenbeli mérkőzésnek különösen nagy jelentősége lesz. Az interjúban Marco Rossi kiemelte a spanyol bajnokságba igazolt Nikitscher Tamást, és megdicsérte a Premier League-ben szereplő Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi Szoboszlairól, Kerkezről és Gulácsiról is beszélt

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Dominik szerepe a Liverpoolban sem csupán a labdabirtoklásnál fontos, hanem amellett is elengedhetetlen a csapat számára, ezt az edzője is elmondta.

Amit a Liverpoolban csinál, az inkább mennyiségi, mint minőségi munka,

mert az angol csapatban másik tíz olyan játékos van, aki az ő szintjén vagy még feljebb van, a válogatottban viszont tudják az ellenfelek, hogy ő jelenti az első számú veszélyt. Azt viszont nem lehet mindig elvárni, hogy ő jelentse a különbséget. Meg kell értenünk, az is előfordulhat néhány meccsen, hogy átlagon alul teljesít. Ettől még nem kell elkezdeni őt értelmetlenül kritizálni” – mondta Szoboszlairól a szövetségi kapitány, aki a válogatott legutóbbi mérkőzésein nélkülözött Kerkezt is méltatta.

Marco Rossi: Gulácsi Péter és köztem minden rendben van

Rossi megerősítette, hogy továbbra is csak olyan játékosokat hív be a válogatottba, akik rendszeresen játszanak a klubjukban, így Lang Ádám, Szalai Attila és Callum Styles számára is elképzelhető, hogy visszatér a nemzeti csapatba. A szövetségi kapitány hozzátette,

akár a játékrendszeren is hajlandó változtatni a kiemelkedő játékosok miatt;

Dárdai Bencével kapcsolatban pedig elmondta: meg fogja hívni a válogatottba, amint lehetséges lesz.

A 60 éves olasz szakember a kapusokkal kapcsolatban is beszélt az M4 Sportnak: a sérült Dibusz Dénes mielőbbi felépülését kívánta, illetve kijelentette, hogy az ősszel hiányzó Gulácsi Péter a tervek szerint márciusban ismét a válogatott rendelkezésére áll.