Lookman néhány napja még lőni sem tudott a sérülése miatt, ráadásul amúgy is talán ő a legrosszabb tizenegyeslövő, akit valaha láttam. Az edzéseken is szörnyen rúgja őket. [Charles] De Ketelaere és [Mateo] Retegui is szerették volna rúgni, de ő euforikus állapotban magának akarta a labdát.