A Manchester United a Premier League tabellájának alsó felében áll, a januári átigazolási időszakban ennek ellenére 25 millió fontot költött a 20 éves hátvédre, Patrick Dorgura. A klubnak az elmúlt években 300 millió fontos vesztesége keletkezett, így folyamatosak a megszorítások, több száz alkalmazottját küldheti el a klub.

Ruben Amorím egyelőre nem találja a csapatát a Manchester Unitednél

Fotó: AFP

„Egyszerű. Ahhoz, hogy vegyünk valakit, el kell adnunk játékosokat. Most arra összpontosítunk, hogy meccseket nyerjünk, aztán lesz időnk arra, hogy erre is koncentráljunk” – mondta Amorim a nyári erősítésekkel kapcsolatban.

Christian Eriksennek és Victor Lindelöfnek a szezon végén lejár a szerződése, Jadon Sancho végleg a Chelsea-hez kerülhet, de távozhat a csapattól a két legnagyobb fizetéssel rendelkező játékos, Casemiro és az Aston Villához egyelőre kölcsönben csatlakozott Marcus Rashford is. A szurkolók attól tartanak, hogy Kobbie Mainoo-t és Alejandro Garnachót is fel kell áldozni, hogy a Premier League fenntarthatósági szabályainak is megfeleljen majd a klub.

Aggasztó jel lehet még, hogy a skót középpályás, Scott McTominay, aki 25,7 millió fontért az olasz Napolihoz igazolt, kiválóan teljesít, már hat gólja van a Serie A-ban. A brazil szélső, Antony három meccsen kétszer talált be, mióta kölcsönbe a Real Betishez igazolt, így

úgy tűnik, nem sikerül kihozni a maximumot a játékosokból az Old Traffordon.

„Ez egy olyan klub, ahol nagy a nyomás. Kell egy biztos alap, és ebben a pillanatban nincs ilyenünk” – mondta Amorim, aki a klub utánpótlásában bízhat, hiszen a 18 éven aluliak a Chelsea elleni 5-1-es győzelemmel bejutottak az ifjúsági FA-kupa negyeddöntőjébe. Az Asrenaltól elhozott Chido Obi mesterhármast ért el, most pedig ott lesz a Tottenham elleni meccskeretben is.

„Vannak problémáink, behívtunk néhány fiatal játékost az edzésekre” – mondta Amorim, aki az ellenfél edzőjét is méltatta. A Unitedhez hasonlóan alulteljesítő Spurs menedzsere, Ange Postecoglu is nehéz heteken van túl.

„Nagy rajongója vagyok Ange Postecoglunak. Jó srác és egy nagyon jó edző. Megértem a párhuzamot köztem és Ange között, de tisztelettel, én egy nagyobb klubnál vagyok” – szúrt oda az ellenfélnek a portugál.