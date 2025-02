Az angol focit kedvelők sem igazán hallhattak még Miron Muslic nevéről, maximum azok, aki a magyar válogatott Szűcs Kornél miatt is követik a Plymouth Argyle csapatát, de ők is nagyjából annyit tudhattak, hogy a Wayne Rooney-val szenvedő csapathoz az angol legenda kirúgása után érkezett egy bosnyák-osztrák szakember, aki majdcsak kezd valamit a csapattal. Muslic első öt meccsén két döntetlent és egy győzelmet (a West Brom ellen) is elért a csapattal, de jól jelzi, hogy mekkora gödörben volt az Argyle, hogy így is a 24. helyen állt ekkor a csapat.

Miron Muslic egyelőre csodát tett a Plymouth-nál

Fotó: NurPhoto via AFP

Így jutottunk el a vasárnapi, Liverpool elleni meccshez, amin Ryan Hardie büntetője döntött, de ez is elég volt ahhoz, hogy a nagyképűnek tűnő Liverpool - amelyben Szoboszlai Dominik a keretben sem volt - kiessen a kupából. „Ez egy varázslatos nap számunkra. Mondtam a srácoknak, hogy élvezzék ki, és most már az Argyle történelmének részesei vagyunk. Ez egy nagy nap mindannyiunk számára, valahogy úgy érzem, megérdemeltük ezt a sikert. Általában nem kell keresnem a szavakat, de most nem tudok mit mondani. Ez egy büszke pillanat” – mondta a Liverpool elleni siker után Muslic.

A csapat sikere azért is hatalmas dolog, mert ha szigorúan egymás alá rendezzük a csapatokat az angol ligarendszerben, akkor 42 hely a különbség a két csapat között – értékben pedig majdnem 940 millió euró, ami akkor is hatalmas szám, ha a legjobbak közül a legtöbben pihentek vasárnap a Liverpoolnál.

Azóta egyébként sorsoltak az FA-kupában és a következő körben a Plymouth ellenfele a Manchester City lesz március elsején, így adott az újabb feladat a kiscsapatnak és a csodaedzőnek kikiáltott Muslicnak, de a legfontosabb feladata a bajnokságban lesz a Plymouth-nak, amely múlt szerdán 5-1-re kiütötte a Milwallt, amely 10 hellyel előzte meg a bajnokságban, majd a ötödik helyezett Blackburn otthonában 2-0-ra kikapott, de így is elmozdult az utolsó helyről, jelenleg az utolsó előtti, 23. a csapat, és csak két pontra van az életmentő 21. pozíció.

Miron Muslic a semmiből érkezett

Muslic 1982-ben született, 9 éves korában kénytelen volt elmenekülni az akkor még Jugoszláviához tartozó szülővárosából, Bihácsból. A család még épp időben távozott, hiszen nem sokkal később a szerbek ostrom alá vették a várost és évekig tartó harc kezdődött a város körül a délszláv háború idején.