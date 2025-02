Évről évre egyre népszerűbb a futball a tengerentúlon is

Fotó: NurPhoto via AFP

Az illetékesek úgy vélik, hogy elsősorban a világbajnokság hozhatna nagy áttörést az MLS-nek, mivel a hazai torna után hatalmas nézőszám-emelkedés várható az országban, ám mindez idáig nem tettek eleget, hogy felzárkóztassák a ligát az elithez.

"Csalódott vagyok, hogy milyen keveset tettünk eddig azért, hogy a világbajnokság által vonzóbbá tegyük a ligát. Van még egy kis idő erre, de szerint az elmúlt 12-18 hónapban jelentősebb lépéseket kellett volna tenni.

Nyitni kell az európai modell felé és egyszerűbbé kell tenni a rendszert. Versenyhelyzetet kell teremteni a kluboknak, és meg kell mutatnunk a világnak egy másik MLS-t.

A felzárkózás az európai topligákhoz már megkezdődött, de szerint ez még kevés. Fennáll a veszélye annak, hogy nem használjuk ki a világbajnokság adta lehetőségeket" – fogalmazott Bob Foose.

Erősödik az MLS marketingereje is

Már David Beckham is sokkal magasabb szintre emelte gazdaságilag a ligát, aztán Lionel Messi érkezésével minden addigi rekord megdőlt, beleértve a mezeladásokat, a szponzori szerződéseket, vagy a jegyeladásokat. Messi előtt 20-30 dollárért lehetett megtekinteni Beckham csapatának, az Inter Miaminak a mérkőzéseit, az argentin világbajnok miatt aztán már 300-400 dollárba kerül a legolcsóbb jegy.

Az Apple TV 2,5 milliárd dollár értékű szerződést kötött az MLS-szel

Fotó: Getty Images via AFP

Az MLS a jegyeladás tekintetében egyébként világszinten az előkelő második helyen áll, ami abból a szempontból nem meglepő, hogy több csapat van, mint bármely más bajnokságban. Azonban az MLS közvetítési jogokból származó bevételei sehol sincsenek az európai topligákhoz képest. Az MLS három éve 250 millió dolláros szerződést kötött az Apple TV-vel tíz évre, így az egyik első olyan liga lett, amely globális streaming-szolgáltatón keresztül sugározza minden mérkőzését. Ez a megállapodás csapatonként körülbelül 8,3 millió dolláros bevételt jelent. Összehasonlításként csak a Premier League sereghajtója, az újonc Southampton több mint 125 millió dollárt keres csak a televíziós pénzekből. Azonban

az MLS-nek más amerikai sportágakhoz képest is nagy a lemaradása, hiszen az NHL-nek az ABC-vel 2028-ig kötött megállapodása miatt 600 millió dollár, míg az NFL-nek 10 milliárd dollár bevétel folyik be évente.

A 2010-es évekre már az amerikai befektetők is elkezdték felismerni, hogy a klasszikus fociban is van pénz, így az MLS is nagy üzletté vált Amerikában. David Beckham 2018 januárjában vásárolt tulajdonrészt az Inter Miami csapatában, ami azóta az MLS kirakatcsapata lett. A közösségi médiában – főként Lionel Messi érkezése óta – nagy sikere van a ligának, közel ötmillión követik csak az Instagramon, ráadásul az MLS-ben egyre több nagyvállalat fektet be. Tavaly az MLS 18 új partnerrel kötött megállapodást, s bár a hivatalos adatokat nem közölték, sajtóhírek szerint a szponzori bevételek 2023 és 2024 között 13%-kal nőttek.