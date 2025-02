Az MTK már az első félidőben háromgólos hátrányban volt a Kecskemét otthonában, majd a fordulás után is jóval veszélyesebb volt Gera Zoltán együttese, amely újabb két gólt eredményezett. Az így is utolsó hazaiak így már hét forduló óta veretlenek, 2025-ben pedig még nem kaptak gólt; míg a fővárosiak idei három találkozójukon mindössze egy pontot gyűjtöttek úgy, hogy egyszer sem voltak eredményesek. Horváth Dávid, az NB I dobogós helyeire továbbra is eséllyel pályázó MTK vezetőedzője a lefújás után értékelt.

Fotó: facebook.com/MTKBudapest

„A mérkőzés eleje tulajdonképpen szégyenletesre sikerült, ezt ki kell mondanunk, nincsen más szó rá. Sajnálom, hogy ilyen csalódást okoztunk magunknak és a szurkolóinknak. A hazai csapat játszott úgy, ahogy nekünk kellett volna, minden tekintetben felülmúltak minket. Próbáltunk javítani akár szerkezetváltoztatással, de nem tudtuk helyrerakni a dolgokat. Ez egy komoly üzenet, mert

a mostani vereség után lehajtott fejjel kell szégyenkeznünk. Át kell gondolni, hogy mi vezetett ide. Két hete, a Ferencváros otthonában még megvolt az az áldozatvállalás, amit ma nem láttam

– nyilatkozta az M4 Sportnak a 40 éves tréner, aki 2022 októbere óta irányítja az MTK-t. – Technikailag is jobb megoldásokat kell választanunk, és a döntéseket is helyre kell raknunk, mert néha túlzásokba esünk a kombinálásokkal. A többi csapathoz hasonlóan mi is gondokkal küzdünk, ma nem volt például jobbhátvédünk, mert többen sérültek, Varju Benedek pedig betegséggel küzd. A felépülésük után remélhetőleg ismét egyenesbe kerülünk, kompaktak leszünk, mert ma nem tudtuk eltakarni a rossz arcunkat."

A budapesti csapat pénteken a Diósgyőrt fogadja, míg a KTE jövő szombaton a Puskás Akadémia otthonába látogat az NB I következő fordulójában.

OTP Bank Liga (NB I), 20. forduló:

Kecskeméti TE-MTK Budapest 5-0 (3-0)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1543 néző, v.: Bognár

gólszerzők: Katona (18., 69.), Zeke (26.), Májer (45+1.), Camaj (87.)

sárga lap: Kata (80.), Bobál (91.), Kosznovszky (93.)