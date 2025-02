„Készültünk rá, hogy nagyon megnyomjuk az elejét. Sikerült is, szerezhettünk volna két-három gólt is, de csak egy lett belőle, ami szintén nem rossz. A második félidő már nem hozott szép játékot, de a legfontosabb, hogy előnnyel tudunk a visszavágóra utazni. Kicsit lehettünk volna agresszívabbak is, de hátrányban már ők is jöttek és támadtak, mi pedig kényszerhelyzetben voltunk. Mindenesetre jól álltuk a sarat, úgyhogy megérdemelten nyertünk” – mondta az M4 Sport kamerája előtt Varga Barnabás, aki a 88. percben egy tisztának tűnő szerelés után sárga lapot kapott, így eltiltás miatt ki kell hagynia a jövő heti visszavágót.

Varga Barnabás (jobbra) nem segíthet a csapatnak a visszavágón

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Nagyon fáj. Egyértelműen labda volt. Mostanában kicsit rám jár a rúd a sárga lapok terén. Kicsit vehemensebb vagyok a kelleténél. Nagyon fáj, hogy a visszavágón nem lehetek ott a csapattal” – tette hozzá a Fradi magyar válogatott támadója, aki ezúttal gólpasszal vette ki a részét a sikerből.