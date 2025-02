A Fejér vármegyei rangadót jobban kezdte a Fehérvár, egy szép támadás végén

Katona Mátyás sarokkal vette be a vendégek kapuját a 13. percben.

Hátrányban magasabb sebességi fokozatba kapcsolt a listavezető Puskás Akadémia, ám igazán veszélyes helyzeteket nem tudott kialakítani Hornyák Zsolt együttese - számolt be róla az MTI.

A félidőt követően még nagyobb fölénybe kerültek a felcsútiak, akik próbálták feltörni a szervezetten védekező hazaiak hátsó alakzatát, ami egy alkalommal sikerült is, de a válogatott Nagy Zsolt lesről lőtt a kapuba. A Fehérvár visszahúzódott, kontratámadásokra rendezkedett be, de ritkán sikerült helyzeteket kialakítania. Lassan csordogált a meccs, láthatóan nem a Puskás Akadémia elképzelései szerint alakultak a történések, ami egyre idegesebbé tette a vendégek játékosait. A Fehérvár önfeláldozóan őrizte egygólos előnyét, amelyet meg is tartott a lefújásig.

A mérkőzésnek a címvédő Ferencváros lett a legnagyobb nyertese,

amely ugyan még a tabella második helyén áll, viszont csak egy pont a hátránya az éllovassal szemben, ráadásul két meccsel kevesebbet játszott közvetlen riválisánál.

NB I, 18. forduló:

Fehérvár FC - Puskás Akadémia FC 1-0 (1-0)

gólszerző: Katona M. (13.)

