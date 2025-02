Az első félidőben az MTK-nak volt több helyzete, mégis a Debrecen szerzett vezetést, az a Domingues talált be egy szöglet után, aki a héten jelentette be, hogy bár voltak külföldi kérői, a DVSC sikerére szeretne koncentrálni és marad a klubnál - számolt be róla az MTI.

A hajdúságiak a második játékrész közepén megduplázták előnyüket, újfent egy szöglet után a csereként pályára lépő Szűcs talált be közeről. A 20 éves játékos pályafutása második NB I-es gólját szerezte, szeptemberben is az MTK ellen volt eredményes.

Nem sokkal később még nehezebb helyzetbe került a hazai csapat: Molnár Ádin bő öt perccel a pályára lépését követően piros lapot kapott, mert megtaposta Dominguest.

Az emberhátrányban futballozó kék-fehéreknek a folytatásban sem volt esélyük igazán, az eredmény már nem változott. A Debrecen jó formába lendült, a második tavaszi találkozóját is megnyerte, ennek köszönhetően elmozdult a kieső pozícióból.

NB I, 19. forduló:

MTK Budapest-Debreceni VSC 0-2 (0-1)

gólszerzők: Domingues (29.), Szűcs (69.)

kiállítva: Molnár Á. (73.)

