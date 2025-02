"Nyilván a Ferencváros kerete erősebb, de ez nem jelent semmit, hiszen a pályán dől el, hogy ki hol áll a tabellán. A Puskás Akadémia már régóta követ egy bizonyos koncepciót, Hornyák Zsolt is régóta ott van a csapatnál, így az állandóság előnyt jelenthet a számukra. A Fradinak ráadásul több fronton is helyt kell állnia, hiszen még érdekelt a nemzetközi kupában, és a Magyar Kupában is, szóval szerintem van esélye a Puskásnak. Az eredményeket tekintve ennek a két csapatnak a legkiegyensúlyozottabb a teljesítménye, de három-négy meccsenként náluk is becsúszik egy nem várt eredmény, ami kiélezetté teszi a versenyt. Döntőfontosságú lehet, hogy melyik csapat tudja majd állandósítani a jó formáját” – mondta Polonkai, aki 95 meccsen lépett pályára a Puskás Akadémiában, sőt visszavonulása után 2018 és 2024 között a felcsúti csapat edzői stábjában is tevékenykedett.

Vincze Ottó, lapunknak elmondta, szerinte a Puskás Akadémia jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, ugyanakkor örül a felcsútiak sikerének, mert annak a Fradit is motiválnia kell.

"A Puskás Akadémia Hornyák Zsolttal az elmúlt években nagyon szépen, szisztematikusan fejlődött és mára igazi élcsapat lett, sőt a Ferencváros jelenlegi legnagyobb kihívója. A Fradinak erre szüksége volt, mert a hazai bajnokságot tekintve picit komfortzónában mozgott, de egy olyan klubnak, amelynek a DNS-ében ott van a küzdelem, annak egyébként is szükség van kihívókra. Mindig küzdeni kell, és fel kell nőni a feladathoz. A nemzetközi porondon ezt látjuk is, mert ott sosem lehet biztosra menni. A Ferencváros számára az nem probléma, hanem pozitív dolog, hogy megérkezett a bajokságba egy olyan csapat, amely veszélyeztetheti a bajnoki címét. Nem nyerhet egy csapat minden évben sok-sok ponttal bajnokságot, néha nem árt, hogy meg kell küzdeni érte. Szerintem a végén a Fradi a végén be fogja húzni a bajnokságot, de az, hogy ez még nem egyértelmű, szerintem a játékosoknak, a vezetőknek és a szurkolóknak is jót tesz, mert van versenyhelyzet" – mondta Vincze.

A Fradi rekordigazolása, Matheus Saldanha

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Az 50 éves korábbi válogatott középpályás arról is beszélt, hogy a Fradinál meg kell találni az egyensúlyt, és a külföldi játékosoknak ki kell lépniük a komfortzónájukból,

"Amikor egy külföldi játékos idejön, akkor azt érzi, hogy a Frankfurt, a Tottenham, az Alkmaar, vagy épp a Plzen ellen oda kell tennie magát, mert azon a szinten még neki is küzdenie kell. Ha a magyar bajnokságban már 10-20 százalék hiányzik, akkor meglephet az ellenfél, és bizony sokszor látni idén, hogy a Ferencváros szenved, mert nem tudja lereagálni, hogy az ellenfelek el akarják rontani a játékát.

Keane is erre utalt, hogy ha tudnak így játszani a játékosok Európában, akkor játsszanak ugyanígy a Puskás Akadémia, vagy a Zalaegerszeg ellen. De azért ne áltassuk magunkat, amikor Keane játékos volt, akkor a Manchester United, az Arsenal, vagy a Chelsea ellen ő is máshogy játszott, mint mondjuk a Norwich, vagy a Wimbledon ellen.

A Fradinál most ezt kell rendbe tenni, meg kell találni az egyensúlyt és innentől kezdve nyerni kell a meccseket. Kérdés, hogy a Puskás Akadémia mennyire fogja tudni tartani az eredményességet, hiszen most már őket is mindenki meg akarja verni" – mondta Vincze.

Összegezve tehát, az eredmények és a két csapat eddig mutatott formája alapján a legnagyobb esély arra mutatkozik, hogy az elmúlt évek egyik legszorosabb és legizgalmasabb bajnoki versenyfutását hozhatja a 2024/2025-ös idény tavaszi szezonja. S bár az esélye megvan, azért egyelőre nehéz elképzelni, hogy sorozatban már hetedik alkalommal idén ne a Fradi emelje magasba a bajnoki trófeát.

