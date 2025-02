A hétfő este 20 órakor megrendezett NB II-es mérkőzés idején nem éppen ideális körülmények fogadták a futballistákat az éllovas Kazincbarcika stadionjában. A dermesztő, mínusz öt fokos hideg sem volt éppen túl vonzó, ám a pálya talaja is teljesen kifagyott, mivel a borsodi városban napok óta nulla fok alatt volt a hőmérséklet. A találkozót azonban a megdöbbentő körülmények ellenére sem halasztották el, a küzdelmes meccs végül 0-0-s döntetlennel ért véget. A lefújást követően a hazaiak edzője, Erős Gábor a két csapat játékosait méltatta, de a pálya állapota mellett sem ment el szó nélkül.

A pálya minősége nagyon átírta a terveket, gratulálok mindkét csapat játékosainak, mert elképesztő munkát végeztek ezen a talajon. Futballmeccsre alkalmatlan volt a pálya,

kíváncsi lettem volna arra, mire ment volna ez a két csapat jó körülmények között, jó pályán. Jobban örültem volna egy 3-3-as döntetlennek, mint ennek a 0-0-nak. Tízes skálán tízes volt a két csapat hozzáállása" - nyilatkozta a Kazincbarcika vezetőedzője, akinek a szavaira Pintér Attila csak ráerősített.

Pintér Attila szerint a barcikai pálya alkalmatlan volt a játékra

Fotó: vasasfc.hu

"Gratulálni kell mindkét csapat játékosainak, ilyen talajon mindent elkövettek annak érdekében, hogy győztesen jöhessenek le a pályáról. Azt gondolom, közelebb álltunk ehhez, alkalmazkodva a talajhoz, fantasztikus helyzeteket alakítottunk ki. Volt két jelenet, nem tudom, azok értek-e büntetőt. A helyzeteinket be kellett volna rúgni, és akkor nyertesen fejezhettük volna be ezt a találkozót" - idézte a Magyar Nemzet a Vasas edzőjét, aki a találkozó játékvezetőjének, Káprály Mihálynak is üzent.

Aki ezt a pályát alkalmasnak találta, nem tudom, futballozott-e valaha. Amennyiben a versenynaptár nem lenne feszes, ezt a meccset valóban nem lett volna szabad megrendezni.

A bíró felelősségét enyhíti, hogy egyetlen játékos sem szenvedett sérülést. Ezen a talajon kis túlzással ez a legtöbb, amit el lehetett érni" - bosszankodott Pintér Attila, aki már a meccs előtt is azt pedzegette, hogy itt futball helyett korcsolyázni fognak a játékosai.