A Barcelona álmosan kezdte a meccset, Fermin hagyta ki a legnagyobb helyzetet az első félidőben, aki egy beadás után ahelyett, hogy a kapuval szemben állva gólt próbált volna szerezni, inkább Robert Lewandowskinak passzolt, de nem jól, így oda lett a helyzet.

A hazai csapatnak több lehetősége is akadt, Szczesnynek bravúrt is kellett bemutatnia, de Koundé is nagyon fontos pillanatban tudott lövést blokkolni.

Hansi Flick a szünetben beküldte Fermin helyére Dani Olmót, aminek hamar eredménye is lett. A Lipcsétől igazolt középpályás labdát szerzett a középpályán, majd Yamalhoz passzolt, akitől remekül kapta vissza a labdát és egy csel után a kapuba lőtt úgy, hogy a lécet is érintette a labda. Olmo legutóbb novemberben lőtt gólt a bajnokságban, akkor az Espanyol ellen szerzett két gólt, összességében hat gólja van a bajnokságban.

A csereként beállt Dani Olmo lett a meccs hőse

Fotó: MANAURE QUINTERO / AFP

A gólt követően egy kontrából betalálhatott volna a Barcelona, de Raphinha beadására nem ért oda időben Yamal így nem tudta eltalálni a kaput.

Már az utolsó 10 percen belül Eric Garcia vetődött bele egy lövésbe a tizenhatoson belül és kézzel blokkolta a labdát. A játékvezetőt kihívta a VAR, percekig nézték a történteket, de kiderült, hogy az akció les előzte meg, így fellélegezhettek a vendégek, Raphinha úgy örült, mintha gólt szerzett volna. Nem véletlenül, hiszen kissé leült a meccs, nem biztos, hogy a katalánok fel tudtak volna még pörögni.

A sok videózás miatt 8 percet hosszabbított a játékvezető, ami elég volt még egy Barca-gólra. Lewandowski zavarta meg a védőket, akik eladták a labdát, amire Raphinha csapott le és remekül passzolt a csereként beállt Ferran Torres elé, aki a kapuba lőtt.

A Barcelonának azért is volt fontos a győzelem, mert korábban az Atlético Madrid 3-0-ra nyert a Valencia otthonában, Julain Alvarez duplájával és Correa két góljával.

A Barcelonának 54, az Atléticónak 53 pontja van, a Real Madridnak 51, de ők vasárnap még játszanak a Girona ellen.