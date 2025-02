Neymar természetesen megkapta a 10-es mezt és a csapatkapitányi karszalagot is, majd a Botafogo elleni meccsen a második félidőben pályára is lépett. Ezt megelőzően bemutatták a teljesen megtelt stadionban a visszatérő szupersztárt, akiért megőrültek a hazai szurkolók. A Santos 1-0-ra vezetett, amikor Neymar pályára lépett, de a vége 1-1 lett és megannyi emlékezetes jelenet akadt a meccsen. Nem indult jól a brazil szupersztár visszatérése, ugyanis az első labdaérintése nem úgy alakult, ahogy tervezte volna. Az ellenfél átadása találta el ott, ahol férfiak nem igazán szeretik, de nagyobb baja végül nem lett.

Neymart szokás szerint alaposan megrugdosták

Fotó: AGIF via AFP

Neymar tehát az 52. percben állt be, több veszélyes lövése is volt, láthatóan élvezte a játékot és saját magát is meglepte. A 33 éves focista, aki egy napon született Cristiano Ronaldóval, még lábadozik a térdsérülése után, de elmondása szerint egyre jobban érzi magát.

„Szeretem a Santost. Nincsenek szavak arra, hogy leírjam, mit éreztem ma este, amikor újra pályára léptem” - mondta Neymar, akit a meccs legjobb játékosának választottak. „Szükségem van a percekre, nem vagyok 100 százalékos állapotban. Nem számítottam arra, hogy ma este ennyit fogok futni és cselezni. Azt hiszem, négy-öt meccs után jobban fogom érezni magam” - tette hozzá.

Neymar a második félidő elején állt be, Gabriel Bontempót váltotta, és azonnal a legveszélyesebb játékos lett. Ellene szabálytalankodtak a legtöbbet, emellett hatszor lőtt kapura és 22-szer passzolt, több veszélyes átadása is volt.

Neymar végül nem örülhetett a meccs végén, ugyanis a Botafogo egyenlített, ráadásul az ellenfél gólszerzője is gúnyolta Neymart, hiszen az ő elhíresült gólörömével ünnepelt. ahogy azt a lenti videóban is látni lehet.

Neymar a tavaszi szezon végéig maradna a Santosban, de a csapata a 2026-os világbajnokságig megtartaná. A brazil először 2013-ban hagyta el a Santost a Barcelonáért, majd a történelem legdrágább játékosaként, 2017-ben 222 millió euróért a PSG-hez igazolt.

A szaúdi profi ligában szereplő al-Hilalhoz 2023 nyarán szerződött, de nem sokkal később keresztszalag-sérülést szenvedett a brazil válogatottban. Neymar sérülése ellenére az al-Hilal megnyerte a bajnokságot, de télen a csapat és Jorge Jesus edző is jelezte, nem számítanak Neymarra, aki ezt követően tért vissza a Santoshoz.