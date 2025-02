A Ferencváros rosszul kezdte az NB I tavaszi szezonját. Robbie Keane együttese az előző fordulóban hazai pályán játszott 0-0-s döntetlent az MTK-val, ezt követően szerdán pótolta az ötödik fordulóból elhalasztott meccsét, de Zalaegerszegen is csak egy 2-2-es döntetlent tudott játszani. A Fradi ezzel a két megszerzett ponttal is a tabella élére állt, azonban Robbie Keane nem volt maradéktalanul elégedett a játékosainak mentalitásával, és a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón ennek hangot is adott. Az ír szakember szerint teljesen mindegy, hogy nemzetközi kupameccsről, vagy hazai bajnokiról van szó, az együttesnek mindig ugyanazzal a felfogással kell pályára lépnie.

Keane dolgát az is nehezítheti, hogy a felcsúti találkozón nem léphet pályára a magyar válogatott Varga Barnabás, aki a zalaegerszegi duplája mellett begyűjtötte ötödik sárga lapját is, ami automatikus eltiltást vont maga után.

A Puskás Akadémia az elmúlt hétvégén rendezett első tavaszi körben nagy lehetőséget szalasztott el Székesfehérváron, ahol 1-0-s vereséget szenvedett, győzelemmel most kényelmesebb helyzetből várhatta volna a Fradi elleni rangadót. A felcsútiak önbizalmát ugyanakkor erősíthette, hogy az idei szezonban csak egy hazai meccsüket veszítették el, míg a fővárosi zöld-fehérek mindkét eddigi vereségüket idegenben szenvedték el. A Ferencváros a vendégként játszott találkozóinak kevesebb mint a felét nyerte meg, ugyanakkor egy felcsúti döntetlen arra most bizonyosan elegendő lenne, hogy a rivális előtt maradva megőrizze első helyét a tabellán.

A Puskás Akadémia a Pécsi – Meceiras, Harutyunjan, Stronati, Markgráf – Favorov, Plsek – Soisalo, Levi, Nagy Zs. – Colley összeállításban lépett pályára, míg a Fradi a Varga Á. - Makreckis, Gartenmann, Cissé, Civic - Tóth A., Júlio Romao - Ben Romdhan, Abu Fani, Traoré – Saldanha kezdőtizeneggyel futott ki a Panco Aréna gyepszőnyegére.

A találkozó elején többet volt a labda a Ferencvárosnál, a Puskás Akadémia középmagasan védekezett és főleg kontrákból próbált veszélyeztetni. Az első lehetősére a 10. percig kellett várni, ekkor a zöld-fehérek középpályása Mohammed Abu Fani játszotta tisztára magát, majd 19 méterről megcélozta a bal alsó sarkot, de a veszélyes lövése pár centivel elsuhant a kapufa mellett. A Puskás Akadémia a 21. percben veszélyeztetett először. Egy jobb oldali beadást a dán Stefan Gartenmann középre fejelt ki, a lecsorgóra Nagy Zsolt érkezett, aki 12 méterről megpróbálkozott egy kapáslövéssel, de a kísérlete méterekkel elkerülte a Fradi kapuját.