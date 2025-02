A játékosok közül Philippe Rommens volt jelen az eseményen, aki így kezdte a sajtótájékoztatót: "Nem értek egyet azzal, hogy motiváltabbak lennénk az El-ben, mint a bajnokságban, de az El teljesen más, mint az otthoni pontvadászat. Hasonló mérkőzésre számítok, mint az első összecsapás volt, hasonló intenzitásra, de ha megnyerjük a párharcokat, akkor jó esélyünk lehet. A cseh szurkolók biztos mindent megadnak a csapatuknak, és ez előny lehet, de magabiztosak vagyunk és a következő körbe akarunk jutni."

A futballista után az ír vezetőedző következett: "Otthon játszanak, a szurkolóik mögöttük lesznek, ezért támadóbban futballozhatnak, de mindenre fel kell készülnünk. Ha holnap nem nyerjük meg a párharcot, akkor kiesünk, ez már más kávéház. Fókuszálnunk kell holnap, mindenre figyelni kell majd, kemény meccsre számítok, de az ilyen mérkőzések miatt lettem edző, ezeken a meccseken akarsz ott lenni... Jó játékosaink vannak, a lehetőségek jönnek majd a kapu előtt, csak

tiszta fejjel kell majd befejezni őket, és ezt úgy mondom, mint egykori csatár is.

Úgy gondolom, hogy megtörjük a gólcsendet, és akkor az önbizalma is helyreáll majd a játékosoknak. A kapusfronton a helyzetet mindenki ismeri, Dibusz és Varga sérültek, Varga Barnabás eltiltása kapcsán visszanéztem a dolgot, továbbra is azt gondolom, nem volt sárga lap, de el kell fogadjam a dolgot és a csapatnak is nélküle kell teljesíteni, másnak kell előre lépni így."

Az Origo kérdésére Keane elmondta: Naby Keita itt van a csapattal, próbálja visszanyerni a formáját, de meccshiánnyal küzd, mivel már régen volt pályán. "A holnapi meccsen meglátjuk, hogy alakul a találkozó, mennyire lesz fizikális, és akkor kiderül, hogy Keita beállhat-e segíteni a csapatot. Magán az összecsapáson kulcsfontosságú lesz, hogy megnyerjük a párharcokat" - mondta a Fradi edzője.