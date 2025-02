A Dinamo Moszkva volt sportigazgatója, Roman Orescsuk szavain azok is csak ámuldoznak, akik azt hitték, hogy jól ismerik a nemzetközi foci világát. Roman Orescsuk - aki egykoron az Újpestben is focizott - a Fradi volt edzőjéről, Sztanyiszlav Csercseszovról is mesélt. Meg egy sámán anyáról, aki megakadályozta focista fiának szerződését és ezzel mentette meg a gyerek életét.

Roman Orescsuk nem focistaként, hanem futballügynökként vált igen ismertté a nemzetközi labdarúgás világában. Az orosz Sport-Expressz című lap most óriási interjút készített vele, ebből idézzük most fel a legérdekesebb részeket. Roman Orescsuk nem fogta vissza magát, s olyan dolgokról is beszélt, amelyről nem nagyon szokás a nyilvánosságot tájékoztatni. De kicsoda Roman Orescsuk? Mielőtt a részletekbe belemennénk, érdemes megismerkedni a történet főhősével. Roman Orescsuk 1975-ben született, azaz idén 50 éves. Az orosz Premijer League-ben 1993-ban mutatkozott be a CSZKA Moszkva csapatában. Nem lett híres focista. Az UEFA Kupa 2001-02-es kiírásában két mérkőzést játszott a Csernomorec Novorosszijszk színeiben, de a Valencia kétszer is legyőzte az orosz csapatot. Orescsuk ezt megelőzően a 2000-01-es szezonban az Újpest NB I-es csapatában is szerepelt, s nem is volt rossz játékos. 26 mérkőzésen lépett pályára a lila-fehérek színeiben, s ezen 7 gólt szerzett. Ám Újpesten mást vártak tőle, mert ezzel a teljesítménnyel elégedetlenek voltak. 2001 nyarán szabadlistára tették, magyarul kirúgták az újpesti csapattól. Roman Orescsuk (szemben) az Újpest színeiben a Videoton elleni mérkőzésen

Fotó: Arcanum Orescsuk később sportvezető, 2016-ban a Dinamo Moszkva sportigazgatója lett. Közben beletanult a futballmenedzserek életébe is. Négy gyereke van, három fia és egy lánya. A lánya Londonban él, saját bevallása szerint havi 100 ezer fontot költ a taníttatására. Három fia közül a legnagyobb már biztosan nem lesz focista, de nem adta fel azt az álmát, hogy a másik két fiából profi labdarúgót neveljen. Két hónap alatt 432 játékos neve és adata volt a fejében Amikor 2016-ban a Dinamo Moszkva sportigazgatója lett, ő felelt az átigazolásokért. Volt olyan időszak, amikor 432 futballista neve és adatai voltak a fejében. Ennél sokkal érdekesebb volt azonban az az élet, amelyet fociügynökként élt át. "Az első történetem a brazil Gersonról szól (Gerson Santos da Silva), akivel Rómában találkoztunk. (Gerson 2016-19 között volt az AS Roma játékosa.) Soha az életemben nem volt nehezebb tárgyalásom ennél. Gerson a brazil Fluminese játékosa volt, onnan kellett megszerezni. Találkoztunk a focistával, az édesapjával, a Roma elnökével.

A brazil Gerson római igazolását is Roman Orescsuk intézte el

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Silvia Lore/NurPhoto Mindenkivel külön-külön. Fel kellett hívni Gerson anyját és rokonait Brazíliában. Amikor már úgy tűnt, hogy mindenben megegyeztünk, a semmiből előkerült Gerson ügynöke, aki közölte: mehet a buli, ha ő is kap az átigazolás után 3 millió eurót. Erre fölálltam és eljöttem. Három nap múlva hívott Gerson, hogy kirúgta az ügynökét, szóval, próbáljuk meg újra. Így lett aztán az AS Roma játékosa." Moszkvában omlott össze a német utánpótlás-válogatott focista "A német Maximilian Philipp 2019-ben került a Dinamo Moszkva csapatához" - mesélte Orescsuk. "Óriási tehetség volt, hiszen 2017-ben U21-es Európa-bajnokságot nyert a németekkel. Mégis, óriási hiba volt őt idehozni, mert egyszerűen összeomlott. Mentálisan nem bírta ki az anyja hiányát. De volt egy ennél is nagyobb gond vele: az orvosok szerint őrületes porallergiában szenvedett. A lakását át kellett építeni. Minden függönyt és szőnyeget ki kellett dobni. A német Maximilian Philipp a Dinamo Moszkva színeiben

Fotó: NurPhoto via AFP Ráadásul tavasszal az összes virágporra allergiás lett. Nem lehetett használni. Bár egy teljesen normális edzésen vett részt, az orvosok azt mondták, ne terheljük, mert akár meg is halhat. De aztán valahogy megszokta a dolgot, mert elkezdett focizni - nem is akárhogyan. Két évet húzott le nálunk. Na de a kedves mama! Én ilyet még nem láttam. Tudni kell, hogy Philipp anyja még az NDK-ban született. Oroszországról olyan elképzelése volt, hogy balalajkázó medvék sétálnak az utcákon és az orosz rendőrök német nácikat meneteltetnek itt. Aztán eljött a nő Moszkvába és azt mondta: nem ilyennek képzelte el itt az életet." Egy sámán anya szólt bele az átigazolásba Orescsuk felidézte ügynöki életének egyik legborzalmasabb napját, amikor három átigazolása is kútba esett. "Egy afrikai focista könyörgött nekem, hogy segítsek rajta. A török Hatayspor vitte volna. Kiderült, hogy a fiú anyja sámán egy afrikai faluban. A kedves mama kirakta otthon a kártyáit, majd közölte, hogy a gyerek nem mehet Törökországba. Már majdnem aláírtuk a szerződést. Nem sokkal később a török várost, Hatayt borzalmas földrengés rázta meg. (Ez 2023. február 7-én történt - a szerk.) A kedves mama érezhetett valamit.

Ennek a nőnek én fizettem ki a melleit Lera Kudrjavceva ismert televíziós személyiség Oroszországban. Vele kapcsolatban is volt egy története Orescsknak. "Lera Kudrjavceva 2004 és 2007 között Matvej Morozov felesége volt. Szentpéterváron jártam, akkor ismerkedtem meg Morozovval, aki 660 embert vert át, csalt ki tőlük pénzt. Szóval, találkozom ezzel az emberrel, aki azt kérte, adjak neki 30 ezer dollárt kölcsön, mert a felesége új melleket akar magának és az ennyibe kerül. Odaadtam. Lera Kudrjavceva orosz tévés műsorvezető, akinek a melleit Roman Orescsuk fizette ki

Forrás: Wikileaks A nő meg rohant a plasztikai sebészhez és megszülettek az új mellek. Telt az idő, vártam, hogy mikor adja vissza már a pénzem. Hívtam telefonon, de mindig időt kért. Ez addig tartott, amíg ki nem derült, hogy csaló és elkapták. Az anyja sírva jött hozzám. Közölte, hogy ezer dollárt tud adni, ha én meg írásba adom, hogy lemondok a másik 29 ezer dolláros adósságról. Elgyengültem, belementem. Később Morozov elmenekült Oroszországból és összesen 6 ezer dollárt adott vissza. De a nőnek legalább jók lettek a mellei (nevet). Mára azonban ebből sem maradt semmi. Lera megunhatta a dolgot és kivetette az implantátumokat." A Fradi volt edzőjének is ügynöke volt A Fradi volt edzője, Szatniszlav Csercseszov is kapcsolatba került Orescsukkal, amikor 2015-ben a lengyel Legia Varsó edzője lett az orost mester. Erről így beszélt Orescsuk. "A lengyelek nagyon akarták Csercseszovot, aki viszont ragaszkodott ahhoz, hogy a saját kapusedzőjét, a litván Gintaras Stauche-t is magával vihesse. Ezen aztán majdnem minden megbukott. De nem hagytam magam. A Legia semmiképp sem akarta a kapusedzőt fizetni. Azt mondták, nincs erre pénzük. Csercseszovnak a szeme sem rebbent. Velem üzente meg, hogy a kapusedző pénzét vegyék ki az ő fizetéséből és így kapja meg Gintaras a pénzét. Hihetetlen, nem?

Sztanyiszlav Csercseszov Roman Orecsuk nélkül nem lett volna a Legia Varsó edzője

Fotó: Csudai Sándor - Origo Már-már mindenben megegyeztünk, a két ember ott állt a moszkvai reptéren, hogy Lengyelországba repüljön, amikor megcsörrent Csercseszov telefonja, s közölték vele, hogy meghalt az anyja. Féltem, hogy Csercseszov lemondja a Legiát, de nem így történt. Négy nappal később megvolt a kedves mama temetése, majd a két szakember elment Varsóba. Óriási sikerük volt. Lengyel kupát és bajnokságot is nyertek (akkor játszott ott a magyar válogatott Nemanja Nikolics - a szerk.), majd Csercseszovot innen vitte el az orosz szövetség a válogatott kapitányának." A teljes beszélgetést itt lehet elolvasni.

