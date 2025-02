A kezdő sípszó előtt hat pont a Galatasaray előnye a Fenerbahce előtt, a hazaiak Sallaival a kezdőben vágtak neki a 90 percnek. Nem mellesleg a Galata volt az egyetlen veretlen csapat (20 győzelem, 3 döntetlen mellett) a török élvonalban (és ez lefújás után sem változott, csak 4 döntetlennel).

A találkozón a 14. percben ugyan gólt lőtt a Fener, de korábban az ötös vonalánál a hazai kapus ellen szabálytalankodtak, így a játékvezető nem a középkezdésre mutatott az akció végén, hanem kifelé jöhetett szabadrúgással a Galatasaray. Az első félidőben 60-40% volt a labdabirtoklás a hazaiaknak, akik igazán veszélyes lehetőségeket nem tudtak kidolgozni a Fener kapuja előtt, konkrétan kaput eltaláló kísérletük nem is volt (a Fenernek is csak egy a szünetig). Ezek után nem is csoda, hogy 0-0-val mentek el a felek a szünetre. Sallait az első 45 percben sokat faragták-aprították a vendégek, nem is tudott nagyon ezzel mit kezdeni a magyar válogatott játékos.

A második felvonásban is a hazaiaknál volt többet a labda, de José Mourinho tanítványai veszélyesebbe voltak a kapu előtt. Említésre méltó történés először az 52. perc elején volt, ekkor a vendég szurkolók égő pirotechnikai eszközöket dobálták a hazaiakra. A játékvezető nagyjából egy percre meg is állította a meccset, de végül mehetett tovább a találkozó.

A bő 90 perc végül nem hozott érvényes gólt, így pontosztozkodás lett a történet vége, és maradt a hat pont különbség a Galata javára a tabellán a második Fenerrel szemben.