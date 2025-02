A Liverpool szűk két hete bejutott az angol Ligakupa döntőjébe, amit március közepén rendeznek, így az akkorra tervezett, Aston Villa elleni Premier League-meccsnek új időpontot kellett találni. Végül egy hónappal hozták előre Szoboszlai Dominikék találkozóját, a tabella élén hétpontos előnnyel rendelkező Liverpool így szerdán (ma) lesz a szintén Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős birminghamiek vendége.

Szoboszlai Dominik az első liverpooli gólját éppen az Aston Villa ellen szerezte

Fotó: Paul ELLIS / AFP

A találkozó előtt a Liverpool megosztott egy videót a csapat edzésén történtekről: a magyar középpályás hatalmas erejű lövéssel szerzett gólt a tréning egymás közötti játéka során. A Bors és a Magyar Nemzet is észrevette, hogy egy rakéta emojit is használt a klub a felvétel megosztásakor, ezzel is jelezve Szoboszlai lövőerejét.

Videón Szoboszlai Dominik bombagólja a Liverpool edzéséről:

A liverpool.com is beszámolt Szoboszlai Dominik edzésen lőtt bombagóljáról, a lap szerint a középpályástól ez egyfajta üzenet volt Jamie Carraghernek, aki az elmúlt hetekben többször is kritikával illette a játékát.

A magyar válogatott csapatkapitánya eddig 33 tétmérkőzésen lépett pályára az idényben, ezeken 5 gólt és 5 gólpasszt szerzett. Másfél évvel ezelőtt pedig Szoboszlai éppen a birminghami együttes ellen szerezte az első gólját a Vörösök színeiben.

Az Aston Villa és a Liverpool bajnokija szerdán, magyar idő szerint 20:30-kor kezdődik.