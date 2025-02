Márkus Ádám, a Spíler TV kommentátora bemelegítő kérdésnek a Fabrizio Romano (nemzetközi futball transzfer szakértő) által Szoboszlaira aggatott becenév kapcsán érdeklődött, hogy eljutott-e ez az egész az érintetthez (Romano "a középpálya démona" nevet adta Szoboszlainak): "Én is olvastam róla néhány cikket, hogy így nevezett engem. Tök őszintén, majd megkérdezem tőle, miért erre a névre gondolt, akkor talán rá tudok jönni”.

Szoboszlai kulcsjátékos lett Liverpoolban. Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/MI News/NurPhoto

A liverpooli szerepe kapcsán az alábbiakat mondta: "Az előző évben inkább a csapattársaim kiszolgálására helyeztem a hangsúlyt, szóval kellett idő, de most már el kell kezdenem a saját dolgomat is csinálni, s úgy gondolom, az elmúlt időszakban minél többet próbálkoztam, annál sikeresebb voltam benne... A Southampton elleni, idénybeli első gólom fordulópont volt. Mindig az első a legnehezebb, de folytatni kell tovább a próbálkozásokat. Szeretnék minden egyes alkalommal annyit hozzáadni a csapat eredményességéhez, amennyit csak tudok, gólpasszal és gólokkal is...

Alapból összetett egy középpályás játéka, főleg, ha a Liverpoolban játszol. Magad felé is kell, hogy elvárásaid legyenek, mert bent kell maradnod a csapatban, hiába pályáznak többen a helyedre. Minden mérkőzésen oda kell tennem magam, akár a letámadásról, akár a gólokról, gólpasszokról beszélünk. Úgy gondolom, az idény első felében inkább a presszingemmel és a futóteljesítményemmel tudtam kiemelkedni, de most kezdtek jönni a gólok is, meg olyan megoldások, amik eddig nem voltak.

Volt egy fordulópont, s úgy gondolom, most jó úton haladok.”

Szoboszlai Dominik Kerkez Milosról is beszélt

A szintén a PL-ben szereplő válogatottbéli csapattárs, Kerkez Milos is természetesen szóba került: "Nagyon jóban vagyunk, a pályán kívül is, úgyhogy próbálok rá odafigyelni, mert kis odafigyelést igényel szegény…

Nagyon rossz ellenfél, mondtam is neki, hogy bárkinek odacsúszhatsz, csak nekem ne, mert a válogatottban mind a ketten kellünk.”

A Ligakupa döntőbe jutás kapcsán Szoboszlai megjegyezte, hogy: "Örülünk, hogy összejött. Az első meccs nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, viszont miután láttuk, hogy a Tottenham-játékosok úgy ünnepeltek, mintha megnyerték volna az egész kiírást, kicsit személyesre vettük a visszavágót." És ezután nem mehetett el szó nélkül egy másik, lehetséges cím mellett sem, hiszen jelenleg magabiztos előnnyel vezeti a Liverpool az angol bajnoki tabellát: "Nem szeretek ezen gondolkodni, őszintén. De ez egy álom. Néha eszembe jut, milyen lenne, de nagyon sok van még hátra, nem szabad ezen gondolkodni.”

A teljes interjút az alábbiakban lehet megtekinteni: