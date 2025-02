„Let’s gooo!", azaz „Gyerünk!" – írta Szoboszlai Dominik a közösségi oldalán, miután az ő góljával és gólpasszával a Liverpool 2-0-ra nyert a Manchester City vendégeként, ezzel pedig 11 pontosra növelte az előnyét a Premier League-tabella élén.

Szoboszlai Dominik gólt és gólpasszt is szerzett a Liverpool Manchester City elleni rangadóján

Fotó: instagram.com/szoboszlaidominik

„Szvolazi" – Gravenberch Guardiola szavával reagált Szoboszlai teljesítményére

A magyar válogatott csapatkapitányának a közösségi oldalán közzétett fényképeit máris több százezren kedvelték, és rengetegen hozzá is szóltak. A transzferguru Fabrizio Romano és a Lipcsében játszó Benjamin Henrichs is ilyenek, de Szoboszlai jelenlegi csapattársai közül többek között Luis Díaz, Curtis Jones és Virgil van Dijk is reagált a bejegyzésre, elsősorban emojik formájában – Ryan Gravenberch kommentje azonban messze a legtöbb kedvelést és a legtöbb nevető emojit kapta válaszként.

Svolaziiiiiiii"

– írta a holland középpályás, utalva arra, hogy a Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola még 2023 őszén a magyar játékos nevét „Szvolazi"-nak ejtette.

Az angol bajnokság a hét közepén folytatódik, a Liverpool FC szerdán este a Newcastle United együttesét fogadja az Anfielden.

Kapcsolódó cikkek