A magyar válogatott csapatkapitánya végigjátszotta az Aston Villa elleni mérkőzést, amelyen több lehetősége is volt, de ezúttal egyikből sem tudott gólt szerezni. Szoboszlai Dominikot az angol sajtóban így is a meccs legjobb Liverpool-játékosai között emlegették, ugyanis a középpályás rengeteget dolgozott védekezésben és támadásban is, és csapata egyik motorja volt – még ha több portál ki is emelte az első hazai gólt megelőző hibáját, amikor a gólszerző Youri Tielemans elé fejelte a labdát. Az is megosztotta a brit lapokat, hogy a 69. percben helyes döntés volt-e Szoboszlai részéről gólhelyzetben lepasszolni a csereként beállt Darwin Núneznek a labdát, aki a gyengébb lábával nem találta el vele az üres kaput.

A Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpoolnak meg kellett elégednie egy ponttal

Fotó: Paul ELLIS / AFP

A Liverpool edzője is beszélt Szoboszlai és Núnez helyzetéről

Az uruguayi focista később is elpuskázott egy helyzetet, ezért aztán a legtöbb helyen ő kapta a legrosszabb osztályzatot a vendégek részéről, és Arne Slot vezetőedző is kiemelten foglalkozott vele.

„[Szoboszlai] Dom egy rendkívül fontos játékosa a csapatnak, rengeteget dolgozik, és ma egy gólpassza is lehetett volna...

Mindent beleadva rohant előre, és egy tökéletes megoldással egy százszázalékos helyzetet készített elő.

Aztán Darwinnak a bal lábával kellett befejeznie a támadást, miközben ő jobblábas. Ettől függetlenül ez még egy óriási helyzet volt, nagyon szerencsétlen volt Darwin. Reménykedtem abban, hogy lesz még egy ilyen lehetősége, mert egy hozzá hasonló játékos valószínűleg nem hagyna ki még egy ilyen helyzetet. Aztán volt is egy alkalom, amikor közel járt a gólhoz, de [az Aston Villa kapusa,] Emiliano Martínez remekül lépett közbe. Mindenki csalódott most, de szerintem teljesen természetes, hogy a játékos, aki kihagyott egy ekkora helyzetet, a legszomorúbb mindenki közül" – idézte a Magyar Nemzet Arne Slot szavait.

Az éllovas Liverpool a döntetlennel nem tudta 10 pontra növelni előnyét a második helyezett Arsenallal szemben a Premier League tabelláján, így 8 pont a különbség a két csapat között.

