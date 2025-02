Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a szombat délután találkozót. A Bournemouth balhátvédje csapata legjobbja volt, ráadásul volt is egy gyönyörű gólpassza, amit utólag érvénytelenített a videóbíró. A Liverpoolban futballozó Szoboszlai is agilisan játszott, az első félidőben volt is egy ziccere, de ezúttal nem tudott betalálni.

A két magyar közül ezúttal Kerkez játszott jobban, de a találkozó után mégis Szoboszlai örülhetett, hiszen ezzel a győzelemmel Liverpool 9 pontosra növelte az előnyt az Arsenal és a Nottingham Forest előtt. A lefújás után Szoboszlai és Kerkez összeálltak egy közös fotóra, amelyen látszódik is, hogy a Liverpool játékosa a boldogabb.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik a Bournemouth-Liverpool mérkőzés után

Fotó: szoboszlaidominik@instagram

De könnyen elképzelhető, hogy a két magyar válogatott játékos hamarosan együtt küzdhet majd a Liverpool sikeréért, ugyanis a Mersey-parti csapat komolyan érdeklődik Kerkez Milos iránt, és Szoboszlai is többször elmondta már, hogy tárt karokkal várja Liverpoolban a barátját.