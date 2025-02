A vád szerint a Real Madrid 21 éves játékosa, Raúl Asensió szexuális tartalmú képeket és videókat terjesztett egy 16 éves kiskorú lányról. A Las Palmas-i Tartományi Bíróság bírája elutasította a labdarúgó védőügyvédje által benyújtott fellebbezést – írja a Marca.

Nagy bajba kerülhet a Real Madrd fiatal játékosa, Raúl Asensió

Fotó: NurPhoto via AFP

A kiskorú lány édesanyja 2023 szeptemberében tett feljelentést, mivel állítása szerint a felvételek beleegyezés nélkül készültek, ezeket pedig később egy WhatsApp csoportban is megosztották a négy Real Madrid-akadémista. Asensio mellett a három másik játékos - Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez és Andrés García - a Real Madrid utánpótlásában játszottak, de a botrány kirobbanása óta már távoztak a klubtól.

Akár öt év börtönt is kaphat a Real Madrid focistája

A nyomozás során kiderült az is, hogy Raúl Asensio, aki a Real Madrid felnőtt csapatában is megvetette már a lábát, nem vett részt a felvételek készítésében, de állítólag továbbította másoknak is, így ugyancsak bűnrészessé vált. Asensio a bírósági eljárás során kérvényezte, hogy mentsék fel a tárgyaláson való részvétel alól, de ezt a bíróság elutasította. Amennyiben Raúl Asensiót bűnösnek találják a gyermekpornográfia terjesztésében, úgy akár öt év börtönbüntetést is kaphat.

Kapcsolódó cikkek: