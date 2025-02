Antony kölcsönbe érkezett a Betis csapatához, ahol az első meccsen rögtön a meccs legjobbjának választották az Atheltic Bilbao ellen, majd a Celta Vigo elleni, második meccsén már gólt is szerzett. A brazil szélső a 11. percben remek mozdulattal tekert a kapuba. Itt lehet megnézni a gólt. Érdekesség, hogy Antony az első három bajnoki meccsén három gólt szerzett Manchesterben is, utána pedig összesen kettőt, utolsó 37 meccsén, két szezon alatt szerzett kettőt a PL-ben - ami miatt nem csoda, hogy mennie kellett.

Antony egyelőre megállíthatatlan

Fotó: CRISTINA QUICLER / AFP

Antony ezt megelőzően még szeptemberben a Ligakupában szerzett gólt tétmeccsen, a harmadosztályú Barnsley ellen.

A még mindig csak 24 éves brazil csapata 2-0-ra is vezetett a Celta ellen, ugyanis a korábban a Leeds-ben is szerepelt Diego Llorente is gólt szerzett, de a Celta két perc alatt egyenlített, majd a 87. percben a győzelmet is megszerezte. Antony 72 percet volt a pályán és a lecserélése ellenére megint a brazilt jelölték a meccs legjobbjának.