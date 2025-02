Az Eintracht Frankfurt, az AS Roma és a Twente labdarúgócsapata is pénzbüntetést kapott az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában kirobbant szurkolói zavargások miatt, utóbbi két együttesre részleges stadionlezárás is vár.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) pénteki közlése szerint az AS Roma és az Eintracht Frankfurt januári mérkőzésének félidejében elszabadultak az indulatok a lelátón, a szurkolók összeverekedtek és petárdák is előkerültek. A rendőröknek és a biztonsági személyzetnek végül sikerült rendet teremteniük, így a találkozó a tervezett időben folytatódhatott. A mérkőzést az olasz csapat 2-0-ra megnyerte és ezzel biztosította helyét a sorozat kieséses szakaszában. A Fradi a Frankfurt ellen is pályára lépett az Európa-liga alapszakaszában

Fotó: NurPhoto via AFP/Ulrik Pedersen Az alapszakaszban a Ferencváros ellen is pályára lépő Bundesliga-csapatot 25 ezer euró (10,1 millió forint), míg az olasz klubot 30 ezer euró (12,1 millió forint) pénzbírságra kötelezte a szervezet, utóbbinál részleges stadionlezárást is elrendelt a következő hazai, UEFA által szervezett klubmérkőzésre - számolt be róla az MTI. A holland Twente együttese 35 ezer eurós (14,2 millió forint) büntetést és szintén részleges stadionlezárást kapott a török Besiktas elleni meccsen kirobbant zavargások miatt.

