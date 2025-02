Igen előkelő helyen szerepel ezen a listán a magyar válogatottban szereplő, jelenleg a Bournemouth játékosaként a szintén a Premier League-ben focizó Kerkez Milos is. Több helyen arról lehetett olvasni, hogy az első tárgyalások már meg is történtek a Kerkez megszerzésével kapcsolatban, az Anfield Watch is arról ír, hogy ő lehet az első a célpontok listáján.

Kerkez Milos a Bournemouth egyik legjobbja hosszú hetek óta

Fotó: Glyn KIRK / AFP

Ott volt a nevek között állítólag az a Patrick Dorgu is, akit végül a Manchester United szerzett meg januárban, így egy rivális kiesett a sorból. A jelöltek között van a Benficában focizó Alvaro Carreras, de vasárnap újra bizonyított a klub egyik másik kiszemeltje, Rayan Ait-Nouri is, aki a Wolves színeiben éppen a ’Pool ellen remekel.

A 23 éves játékos végig remekül focizott, Mohamed Szalaht viszonylag csendesen tudta tartani, ráadásul nem először rukkolt elő remek teljesítménnyel a Vörösök ellen. Sok szurkoló és szakértő is egyből a csapatban látná a 23 éves játékost, aki Franciaországban született, de ma már algériai válogatott.

Szoboszlai Dominik itt éppen Rajan Ait-Nourival küzd a labdáért

Fotó: Darren Staples / AFP

Úgy tűnik, kettejük között dönthet majd a Liverpool, kérdés, mik lesznek a fő szempontok. A forma talán Kerkez mellett szól, hiszen posztja egyik legjobbja egész szezonban, 21 évesen még csak a második szezonját tölti a Premier League-ben, így sokat kell még bizonyítani, de az is igaz, hogy még fejlődési lehetőség is lehet benne.

Ait-Nouri már az ötödik szezonját tölti az angol élvonalban, tinédzser kora óta a Wolves egyik alapembere. Mellette egyértelműen a komolyabb tapasztalat szólhat.