Egész Norvéga a videóbíróról vitatkozik

Fotó: Belga via AFP

Március 1-én és 2-án ül össze a Norvég Labdarúgó Parlament, hogy döntsön a videóbíró kérdésben. A szavazáson nagyon sokan részt vesznek.

Az első osztályú norvég bajnokságtól a tizedik osztályig lévő összes csapat képviselője szavazhat és elmondhatja a véleményét.

Bár az országban hetek óta tiltakoznak a VAR ellen, a labdarúgó parlament elé az az előterjesztés kerül, hogy tartsák meg a technológiát. Ez annak ellenére így történik, hogy az első osztályban szereplő klubok nagy része azt szeretné, hogy szüntessék meg a VAR-t. Fontos kitétel, hogy Norvégiában csak a legmagasabb osztályban játszó csapatok meccsein használnak videóbírót. Ennek ellenére a parlamentben a sokkal alacsonyabb osztályú klubok képviselői is szót kapnak, sőt, szavazhatnak.

"A videóbírót eddig 41 ország vezette be a világon" - mondta Aslak Sira Myhre.

Meg sem szabadna rendezni ezt a parlamenti vitát, mert olyan csapatok szavazhatnak róla, amelyek soha nem használják ezt az eszközt Norvégiában."

Az országban a Vålerenga volt az első olyan klub, amely felszólalt a VAR eltörlése ellen. A klub elnöke, Svein Graff most azért harcol, hogy olyan csapatok ne dönthessenek ebben a fontos kérdésben, amelyek nem is használják a technológiát. Aslak Sira Myhre azt mondja: a videóbírót is meg kellene tanulni jól használni, szerinte két dologban lehetne alkalmazni. Az egyik a lesek megítélése, a másik pedig, hogy a labda átjutott-e a gólvonalon. Minden másra valóban felesleges a VAR használata, mert ezekben az esetekben már akkor is benne van az emberi hiba lehetősége, ha a gépre hagyatkozunk.

Hány olyan példát tudnánk felsorolni, amikor egy videóbíró-szobában ülő ember rosszul döntött, pedig ott van előtte a modern technológia?" -

tette fel a költői kérdést Aslak Sira Myhre.