Az amerikai válogatottal kétszeres olimpiai bajnok és világbajnok focista 2016-ban, 202 válogatottbeli szereplés után vonult vissza, és abban az évben a klubkarrierjét is abbahagyta. Az IFFHS Év legjobb kapusa díját négy évben is megnyert Hope Solo azonban most úgy döntött, hogy egy egymillió dollár összdíjazású észak-karolinai tornán ismét pályára lép, a visszavonulása óta első alkalommal.

Az amerikai válogatottal világbajnok focista, Hope Solo visszatér

Fotó: Getty Images via AFP

Solo annak ellenére volt a világ egyik legismertebb és legjobb női focikapusa, hogy a pályafutása nem volt botrányoktól mentes. Meztelen fényképek kerültek róla nyilvánosságra, szexuális zaklatással vádolta az egykori FIFA-elnök Sepp Blattert, alkoholizmusa miatt ideiglenesen kirakták a válogatottból, a húga és az unokaöccse állítólagos bántalmazása miatt eljárás indult ellene, a 2016-ban elveszített olimpiai elődöntő után pedig eltiltást érően szidta a svédeket. A visszavonulása után, 2022-ben pedig azzal került be a hírekbe, hogy ittas vezetés és gyermekei veszélyeztetése miatt felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

Hope Solo visszatérésére június 4. és 9. között kerül sor Észak-Karolinában, a The Soccer Tournament nevű tornán.

