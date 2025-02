A Zalaegerszeg az első tavaszi fordulóban balszerencsés vereséget szenvedett Kecskeméten, hét közben azonban pontot rabolt a címvédő Ferencvárosi elleni elhalasztott meccsen. A zalai csapatnak egyébként hazai pályán pont a Fradi elleni volt az első döntetlenje az idei szezonban. A harmadik helyen álló Diósgyőr 1-1-es döntetlennel kezdte az évet az Újpest ellen. A miskolci csapat idegenben a legutóbbi nyolc meccsén nem kapott ki, azonban a lila-fehérek elleni meccsen eltört a bokacsontja és elszakadtak a bokaszalagjai Szatmári Csabának, így a rutinos játékosra nem számíthatott Vladimir Radenković vezetőedző.

A két csapat ebben a szezonban már kétszer is találkozott egymással, a bajnokságban és a Magyar Kupában is a DVTK diadalmaskodott. Ezúttal is a vendégek kezdtek jobban, már a 9. percben megszerezték a vezetést egy szöglet után.

Ezt követően is rendkívül eseménydús volt az első félidő. Mindkét gárda előtt adódtak lehetőségek, de a szünetig nem változott az eredmény.

A második félidő eleje egyértelműen a hazaiaké volt, de az egyenlítés ott maradt a rendkívül aktív Croizet lábában. Nem véletlenül a vendégek a 60. percben hármas cserével frissítettek. A ZTE lendületben maradt és bő negyedórával a befejezés előtt egyenlített, igaz, Nyíri lövését foghatta volna Simon, a DVTK kapusa.

A hajrában is a zalaiak voltak aktívabbak, Croizet újra közel volt a gólhoz, de szép lövése nem sokkal célt tévesztett. A 95. percben jött a csattanó, Dénes hatalmas lövése még kijött a kapufáról, Németh ismétlése azonban egy védőn irányt váltva már gólt eredményezett.

OTP Bank Liga, 19. forduló:

Zalaegerszegi TE FC-Diósgyőri VTK 2-1 (0-1)

Zalaegerszeg

Játékvezető: Kovács I.

Zalaegerszegi TE: Gundel-Takács - Nyíri, Szafronov, Várkonyi, Szendrei - Dénes, Esiti (Németh D., 69.), Csonka, Bakti, Krajcsovics (Sajbán, 68.)- Croizet

Diósgyőri VTK: Simon - Sanicanin, Bárdos, Bényei (Pozeg Vancas, 77.), Gera - Jurek (Huszár, 60.), Csorbadzsijszki, Vallejo, Acolatse (Kállai, 93.) - Edomwonyi (Rakonjac, 60.), Tiéhi (Holdampf, 60.)

gólszerzők: Nyíri (74.), Németh D. (95.), illetve Bárdos (9.)

sárga lap: Esiti (11.), Csonka (41.), Szendrei (71.), Várkonyi (81.), illetve Jurek (52.), Acolatse (70.), Rajkovic (83.)