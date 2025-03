A K jelű csoport toronymagas favoritja, Anglia a Wembley Stadionban fogadta a vb-selejtező sorozatot szintén győzelemmel kezdő letteket. Az október közepén kinevezett Thomas Tuchel az albánok ellen 2-0-ra megnyert összecsapáshoz képest négy helyen változtatott a kezdőcsapatán, amelyben 2009 után szerepelt újra három Aston Villa játékos, de az előző meccsen góllal debütáló 18 éves Myles Lewis-Skelly is kezdett.

Reece James látványos szabadrúgásgóljával került előnybe Anglia

Fotó: AFP or licensors

Ahogy azt várni lehetett, nyomasztó angol fölénnyel indult a találkozó, de az első negyedórában ez helyzetekben nem mutatkozott meg. Az első igazán komoly lehetőségre a 22. percig kellett várni, akkor egy szöglet után Konsa fejesét bravúros reflexmozdulattal tolta a léc fölé Krisjanis Zviedris. A folytatásban fokozta az iramot Tuchel együttese, s bár a világranglista 140. helyén álló lett csapat sokáig állta a sarat, végül a 38. percben megtört a jég, miután Reece James fantasztikus szabadrúgásgóljával megszerezték a vezetést az angolok. A Chelsea 25 éves jobbhátvédje nagyjából 23 méterről tekert a bal felsőbe, ezzel megszerezve az első gólját a válogatottban.

REEECE JAMES WONDERFUL FREEKICK FOR ENGLAND!!!!!!!!!!!!



WOW, CLASS IS PERMANENT pic.twitter.com/ufXuzGIQtg — FootballScores01 (@FScores01) March 24, 2025

A fordulás után is közel 75 százalékban birtokolták az angolok a labdát, de veszélyt nem tudtak jelenteni Zviedris kapujára. Sokáig csendes mederben csordogált a meccs, aztán a 68. percben az újjáalakuló angol együttes megduplázta az előnyét. Rodgers passza után Rice lőtte keresztbe a labdát az alapvonalról, a középen érkező Harry Kane pedig nem hibázta el a ziccert.

Az angol válogatott történetének legeredményesebb játékosa a 71. találatát jegyezte a válogatottban, amivel utolérte Miroslav Klosét, a német nemzeti csapat és a vb-k történetének gólrekorderét az európai rangsorban.

Harry Kane tovább növelte gólrekordját az angol válogatottban

Fotó: AFP or licensors

A 3-0-s végeredményt a csereként beállt Eberechi Eze állította be a 76. percben. Bár a lettek sokáig jól tartották magukat, végül a két csapat közötti szint különbség gólokban is megmutatkozott és Thomas Tuchel a második meccsét is megnyerte az angol kispadon. Az Eb-ezüstérmes háromoroszlánosok ezzel két mérkőzést követően százszázalékos mérleggel, kapott gól nélkül vezetik a csoportjukat.