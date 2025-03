Az elmúlt hét napban alaposan megváltozott a világ Liverpoolban, ugyanis a csapat elvesztette esélyét arra, hogy triplázni tudjon. A Premier League-ben még nagy az előnye a Vörösöknek, de a Ligakupa döntőjében kikaptak és a PSG ellenében a Bajnokok Ligájában is véget ért a szezon az angoloknak. Az év elején hasonló időszakot produkált a csapat, ami végül könnyen lehet, hogy ide vezetett. Akkor 11 nap alatt kétszer kapott ki a csapat, PSV elleni, már tét nélküli Bajnokok Ligája-meccsen, majd a Plymouth Argyle ellen az FA-kupában. Abban a két meccsben az volt a közös, hogy Arne Slot a cseréit küldte pályára.

Szoboszlai Dominik is elképesztő terhelést kapott

Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/NurPhoto

Slot bizodalma megrendülhetett a cseréiben, ugyanis később 15 nap alatt úgy játszott le öt PL-meccset a Liverpool, hogy alig változtatott a csapatán a holland.

A The Athletic számokkal mutatta be, mekkora terhelést kaptak Slot alapemberei.

Slot korábban elmondta, hogy a stábja és a játékosok kiváló munkát végeznek a színfalak mögött a sérülések elkerülése érdekében, de Alissont, Trent Alexander-Arnoldot, Conor Bradley-t, Ibrahima Konatét, Joe Gomezt, Kosztasz Cimikaszt és Diogo Jotát így is kellett nélkülöznie hosszabb-rövidebb ideig. A sérülések száma és hossza össze sem hasonlítható a többi angol csapatéval és valóban sokkal kevesebb volt a sérülések száma, mint mondjuk Jürgen Klopp utolsó évében, amikor a német főleg a fiatalokat játszatva nyerte meg a Ligakupát - Szoboszlai Dominik akkor sérülés miatt ki is hagyta a döntőt.

Éppen ez üthetett most vissza Slotnál

A holland végig a legjobbjait szerepeltette, nem volt megállás, főleg a balul sikerült FA-kupa-meccs óta.

Az idei szezonban még 810 játékperc vár a liverpooli focistákra, de már most 10 játékos átlépte a 3000 perces határt,

míg tavaly összesen volt hét ilyen játékos a szezon végére. A sérülések elkerülése is okozza ezt, de vannak kiugró példák így is. Ryan Gravenberch már most majdnem megduplázta a játékperceinek számát. A Liverpoolnak 10 olyan játékosa volt, aki 2000 és 3000 perc között játszott a 2023-24-es szezonban, ez a szám most hat lehet majd.