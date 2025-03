Arne Slot a meccs előtti sajtótájékoztatón arra a kérdésre, hogy meglepte-e őket a PSG az első mérkőzésen, így válaszolt: „Egyáltalán nem lepett meg a teljesítményük. Nagy benyomást tettek rám. Mielőtt lejátszottuk volna a mérkőzést, sok meccsüket megnéztem, mert a szokásosnál kicsit több időnk volt, és nagyon lenyűgözött az intenzitás, amivel játszanak, a csapatösszetartás, a rotáció a középpályán. Ők egy komplett, jól irányított csapat, és azt hiszem, ezt múlt szerdán mi is megtapasztalhattuk. Néhányan azt mondták, hogy gyengén játszottunk, én nem értek ezzel egyet - szerintem elképesztően jól játszottak. Nem hiszem, hogy ebben a szezonban találkoztunk volna olyan csapattal, amely ennyi minőséget és intenzitást ötvözött volna. De úgy gondolom, tudunk ennél jobbat is. Nem azt mondom, hogy rosszul vagy egyáltalán nem jól játszottunk, de jobb csapat vagyunk, mint a múlt héten voltunk, és ezt be kell bizonyítanunk a szurkolóink segítségével."

Arne Slot a PSG elleni Bajnokok Ligája-meccs kapcsán nyilatkozott Fotó: AFP/Franck Fife

Arne Slot lenyűgözőnek találta a PSG teljesítményét

„A helyzet az, hogy egy kicsit jobban kimerítettek minket, mint szerettem volna, mivel folyamatosan nyomást gyakoroltak ránk. Ha aztán megkapod a labdát, néha egy kicsit túl fáradt vagy a tökéletes végrehajtáshoz, ezért hasznos lett volna, ha kicsit többet birtokoljuk a labdát. Ha egy kicsit többet birtokoljuk a labdát, remélhetőleg a játék is egy kicsit jobban kinyílik számunkra.

Tudjuk, hogy jobbak lehetünk, mint a múlt héten, de nem értek egyet azokkal, akik azt mondták, hogy gyenge teljesítményt nyújtottunk, mert úgy érzem, hogy nem adjuk meg a megfelelő elismerést annak a csapatnak, amelyik megérdemli az elismerést, és ezt a Paris Saint-Germain megérdemelte a múlt héten. Hihetetlenek voltak a múlt héten.

Minden egyes meccset meg akarunk nyerni, és szeretnénk minél többet birtokolni a labdát - a Citynél idegenben nem ez volt a helyzet, a Paris Saint-Germainnél nem ez volt a helyzet. A City elleni hazai meccsből merítünk önbizalmat, ahol sokkal többet birtokoltuk a labdát, és sokkal kiegyenlítettebb volt a játék, mint a City elleni idegenbeli meccsen. És persze mindenki 27 lövésről ír, és én is ezt láttam. De ha mind a 27 lövést egymás mellé tesszük, akkor nem arról van szó, hogy mind a 27 elképesztő védés volt Alisson részéről - volt két-három hihetetlen védés, de a legtöbb lövésük a tizenhatoson kívülről érkezett" - zárta a gondolatait a Liverpool szakembere.