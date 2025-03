A PSG olasz kapusa az Európa-bajnokság döntőjében az angolokat keserítette el a 2021-es döntőben, kedd este óta pedig a Liverpoolnál átkozzák a nevét. A Liverpool 1-0-ra nyert idegenben, a PSG pedig szintén 1-0-ra az Anfielden, ezért döntöttek tizenegyesek. A Liverpool szurkolói még mindig azon tanakodnak, mi vezetett a csapat vesztéhez, de utólag az tűnt volna meglepetésnek, ha továbbjut a Liverpool. A hazaiknál csak Mohamed Szalah rúgta be a tizenegyesét, Darwin Nunez és Curtis Jones is hibázott, így a negyedik rúgónak már nem is kellett lőnie.

Darwin Nunez kihagyta a maga tizenegyesét, a PSG négyből négyet értékesített

Fotó: Oli SCARFF / AFP

Arne Slot csapatának nem volt sok esélye a büntetőknél. Achraf Hakimi megnyerte a sorsolást, úgy döntött, hogy a PSG-szurkolók előtt rúgják majd a büntetőket, ráadásul a franciák is kezdtek. Arról már írtunk, hogy nem volt a pályán ekkor Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister sem, aki biztos végrehajtónak számít, igaz nem a Liverpoolban, pláne nem ebben a szezonban.

Mohamed Szalah mellett ebben a szezonban csak Cody Gakpo végezhetett el tizenegyest,

ő csereként állt be, de láthatóan nem volt teljesen fitt, végül nem derült ki, hogy lőtt-e volna tizenegyest a negyedik vagy az ötödik sorozatban.

Virgil van Dijk, Harvey Elliott és Andy Robertson lehetett még esélyes a tizenegyesrúgásra, miután Trent Alexander-Arnold sérülés miatt kidőlt, Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister pedig ugye már a kispadon voltak. Nunez és Jones a statisztikák szerint nem rossz büntetőrúgók, Nunez 12 jó tizenegyes mellett csak egyszer rontott korábban, Jones pedig három korábbi lövésből háromszor talált be a Vörösök színeiben.

Donnarumma azonban kifogott rajtuk. Az olasz hatalmas kapus, és nagyon jól védi a tizenegyeseket, ráadásul nem is állították komoly kihívás elé. Nunez alapos önbizalomhiányban szened, így nem csoda, hogy biztosra ment, az utolsó öt tizenegyeséből négyszer is oda célzott, ahova Donnarumma is vetődött.

Ugyanez volt a helyzet Jonesszal is, aki Nunezzel ellentétben a kapu jobb oldalába lőtt, eddig mindig laposan. Donnarumma „kottából” védett és megfogta mindkét tizenegyest, az pedig már soha nem fog kiderülni, mi lett volna, ha Trent, Mac Allister és Szoboszlai is a pályán vannak.