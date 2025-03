"Úgy gondolom, hogy ma is ülnek a kispadon – vagy oda sem jutnak – olyan fiatalok, akik elérik a pályán lévő külföldi játékosok szintjét" - vélekedett Csányi Sándor, aki szerint arra kell törekedni, hogy minél több magyar játékos futballozzon nagy nemzetközi bajnokságokban, mert ez a válogatott előnyére válna. Jelezte, az NB I-ben is játszanak kiváló képességű játékosok, akik helyt állnak a nemzeti csapatban is – erre Nagy Zsoltot, a Puskás Akadémia futballistáját hozta fel példaként.

Az MLSZ elnöke az OTP Bank Ligával kapcsolatban elmondta, gondolkoznak azon, hogy az élvonal 11. és a másodosztály 2. helyezettje osztályozót vívjon egymással, ezzel csökkentve a nyomást az NB I-es csapatokon, s a Magyar Kupa lehetséges átalakításával kapcsolatban is több javaslatot vizsgálnak, de az már biztos, hogy a jövőben a hétvégén fogják megrendezni az MK döntőjét.

Csányi Sándor elárulta, a magyar válogatott eddigi 999 találkozója közül számára a legkedvesebb az 1966-os Magyarország-Brazília mérkőzés, míg az elnökségéből az Ausztria elleni, 2016-os Eb-csoportmeccset emelte ki.

"Akkor már tizenegy meccs óta nem kaptak ki az osztrákok, ezért nagyon féltem, hogy mi lesz. Odajött hozzám az osztrákok elnöke (Leo Windtner), és azt mondta: Sándor, ígérd meg, bármi történik ma este, barátok maradunk. Gondoltam, valami hatalmas verésre számít, majd azt válaszoltam: Persze, Leo, barátok maradunk. Teljesen leforrázva ültem, de nyertünk, a végén pedig odamentem boldogan hozzá: Leo, ígérd meg, hogy barátok maradunk" – elevenítette fel nevetve.

A Törökország–Magyarország Nemzetek Ligája-osztályozó csütörtökön 18 órakor kezdődik. Az A divízióban maradásért rendezett párharc visszavágóját három nappal később rendezik a Puskás Arénában, szintén 18 órás kezdettel.