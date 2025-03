A 2025-ös Bajnokok Ligája szezon rájátszása több nagy meglepetést is hozott, hiszen olyan csapatok nem jutottak be a legjobb 16 közé mint a Manchester City, az AC Milan, a Juventus vagy az Európa-liga címvédő Atalanta. Az idén pocsék formában lévő City mentségére szóljon, hogy a Real Madridtól kapott ki, viszont a három olasz csapatot jóval esélytelenebb rivális ejtette ki. Ezek közül is kiemelkedik az Atalanta búcsúja.

Az Európa-liga-címvédő Atalanta sem tudta megállítani a Bajnokok Ligája idei kiírásában a Club Brugge csapatát

Ugyanis kevesen mertek volna előzetesen fogadni rá, hogy az előző idényben Európa Ligát nyert bergamói együttest éppen az a Club Brugge ejti majd ki a Bajnokok Ligájából, amely az ezredforduló óta csupán egyszer, a 2022/23-as idényben szerepelt az egyenes kieséses szakaszban. Az olaszok az alapszakaszban 20 gólt lőttek, aminél csak a Dortmund (22) és a Barcelona (28) szerzett többször, ám egy ponttal lemaradtak a közvetlen nyolcaddöntőbe jutástól, így kényszerültek a rájátszásra. Ott aztán a belga futball egyik legnagyobb büszkesége, a 19-szeres bajnok Club Brugge úgy jutott tovább 5-2-es összesítéssel, hogy két meccs alatt egyszer sem vezettek az olaszok.

A Club Brugge a Bajnokok Ligája idei meglepetéscsapata

Nem kezdte jól a megújult Bajnokok Ligája alapszakaszát a Brugge, ugyanis az első fordulóban három góllal kapott ki hazai pályán a tavalyi döntős Borussia Dortmundtól. Ezt követően viszont a hátralévő hét meccsén 11 pontot gyűjtött, ráadásul otthon nem talált legyőzőre. Az utolsó körben még a Manchester City otthonában is vezettek a belgák, s bár végül kikaptak, végül a 24., vagyis az utolsó kvalifikációs helyen bebiztosították továbbjutásukat.

Így ünnepelték a Club Brugge játékosai a BL-továbbjutást Bergamóban

A Brugge mérkőzései az idei BL-kiírásban:

alapszakasz:

Borussia Dortmund (otthon) 0-3

Sturm Graz (idegenben (0-1)

AC Milan (idegenben) 3-1

Aston Villa otthon (1-0)

Celtic idegenben (1-1)

Sporting Lisszabon (otthon) 2-1

Juventus (otthon) 0-0

Manchester City (idegenben) 3-1

Rájátszás

Atalanta (otthon) 2-1

Atalanta (idegenben) 1-3

Nyolcaddöntő, első mérkőzés:

Aston Villa (otthon) 1-3