A Barcelona múlt héten emberhátrányban is 1-0-ra győzött a Benfica vendégeként, így előnyből várhatja a keddi, hazai visszavágót a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Szombaton aztán elmaradt a katalánok Osasuna elleni bajnokija, miután néhány órával a kiírt kezdési időpont előtt meghalt a Barcelona csapatorvosa, Carles Miñarro García. A sajtóhírek szerint a szállodai szobájában, szívrohamban elhunyt szakember halála megrendítette a játékosokat is, de Hansi Flick vezetőedző elmondta, hogy a körülményekhez képest jól van a csapat – így hiába vetődött fel a BL-meccs halasztása is, a Barca nem igényli ezt, és szeretne játszani kedden.

Hansi Flick sajtótájékoztatója gyászszünettel kezdődött a Barcelona csapatorvosának halála miatt

Fotó: LLUIS GENE / AFP

Hansi Flick: a Barcelona az elhunyt csapatorvosáért fog küzdeni

A német vezetőedző ezt a gyászszünettel kezdődött, hétfői sajtótájékoztatón közölte, amelyen hivatalos kérésre,

rendkívüli módon csak ő képviselte a klubot,

focista egy sem.

„A csapat a történtek ellenére jól van, már a meccsre koncentrálnak a játékosok. Vasárnap az elnök, majd én is tartottam egy beszédet az öltözőben: Carles elvesztése óriási veszteség, mert nemcsak remek szakember volt, hanem egy kiváló ember is – nyilatkozta Flick. –

A csapat érte fog játszani, ebben a helyzetben nagyon fontos, hogy nyerjünk.

Jó formában vagyunk, felkészültünk, ez kulcsfontosságú mérkőzés a csapat, a szurkolók és az egész klub számára, ezért jól akarunk teljesíteni."

Hansi Flick hozzátette, hogy csatára, Robert Lewandowski 100 százalékos állapotban van, és szerinte a Benfica a két hónapon belül lejátszott harmadik egymás elleni meccsükön már nem fogja tudni meglepni a Barcelonát – ugyanakkor végig kell koncentrálni a továbbjutás kiharcolásához.

A Barcelona és a Benfica BL-nyolcaddöntőjének visszavágója kedden 18:45-kor kezdődik.

